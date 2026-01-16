UKRAJINA neće uspeti da postigne povlačenje svih ruskih trupa sa svoje teritorije kao deo potencijalnih mirovnih sporazuma, priznao je istaknuti republikanski senator Lindzi Grejem.

Foto: Profimedia

-Kada je reč o teritorijalnoj razmeni, realista sam i razumem da neće biti moguće uskoro ukloniti svakog ruskog vojnika sa ukrajinske teritorije. Međutim, ne želimo da okončamo ovaj sukob na način koji nagrađuje agresiju, rekao je Grejem.

Prema njegovim rečima, ključni cilj Vašingtona je da zaključi sporazum koji će sprečiti buduće invazije, ističući da, po njegovom mišljenju, administracije Obame i Bajdena nisu uspele da to postignu.

Odvojeno, Grejem je napomenuo da svaki budući sporazum o Ukrajini mora proći kroz Kongres SAD.

Inače Grejem je kao rusofob uključen na listu ekstremista u Ruskoj Federaciji.

(RVvoenkor)

