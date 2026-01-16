MINISTAR odbrane Rusije Andrej Belousov obišao je komandni punkt grupe „Zapad“. Komandant grupe je podneo raport o aktivnostima jedinica.

Foto: Profimedia

Kako je istaknuto, uprkos pokušajima ukrajinske vojske da se probiju u Kupjansk svi delovi grada su pod kontrolom ruske vojske.

- Ofanziva protivnika na Kupjansk je bila neuspešna - rekao je komandant grupe "Zapad", general-pukovnik Sergej Kuzovljev.

Prema njegovim rečima, vojnici su u decembru oslobodili šest naselja i više od 155 kvadratnih kilometara teritorije.

- Oslobođeno je šest naselja: Kučerovka, Podoli, Kurilovka, Novoplatonovka, Boguslavka, Dibrova i više od 155 kvadratnih kilometara teritorije. Borbe se vode za oslobođenje još 10 naselja - rekao je Kuzovljev.

(Sputnjik)