Svet

RUSI O SITUACIJI U KUPJANSKU: Grad je pod našom kontrolom, ofanziva Ukrajinaca bez uspeha

Новости онлине

16. 01. 2026. u 15:29

MINISTAR odbrane Rusije Andrej Belousov obišao je komandni punkt grupe „Zapad“. Komandant grupe je podneo raport o aktivnostima jedinica.

РУСИ О СИТУАЦИЈИ У КУПЈАНСКУ: Град је под нашом контролом, офанзива Украјинаца без успеха

Foto: Profimedia

Kako je istaknuto, uprkos pokušajima ukrajinske vojske da se probiju u Kupjansk svi delovi grada su pod kontrolom ruske vojske.

- Ofanziva protivnika na Kupjansk je bila neuspešna - rekao je komandant grupe "Zapad", general-pukovnik Sergej Kuzovljev.

Prema njegovim rečima, vojnici su u decembru oslobodili šest naselja i više od 155 kvadratnih kilometara teritorije.

- Oslobođeno je šest naselja: Kučerovka, Podoli, Kurilovka, Novoplatonovka, Boguslavka, Dibrova i više od 155 kvadratnih kilometara teritorije. Borbe se vode za oslobođenje još 10 naselja - rekao je Kuzovljev.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GROBARI U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!

"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!