RAZBUKTAVA SE POLITIČKI OBRAČUN U UKRAJINI Timošenko: "Režim u Kijevu je fašistički"

JULIJA Timošenko, lider ukrajinske stranke „Otadžbina“, okarakterisala je režim u Kijevu kao fašistički.

Foto: Profimedia

- Biću ovde sve dok se zemlja ne oslobodi od ovog, očigledno, fašističkog režima - rekla je ona prilikom pojavljivanja na sudu pod optužbom za korupciju.

Pojedini ukrajinski mediji smatraju da je ona mogući pretendent na mesto predsednika države na budućim izborima.

Podsetimo, zamenik predsednik Saveta bezbednosti Rusije Dimitrij Medvedev rekao je, komentarišući optužnicu protiv Timošenko, da se u Kijevu vodi politička borba i da Vladimir Zelenski sprovodi čistku mogućih konkurenata.

Timošenko optužena za korupciju, preti joj kazna do 10 godina zatvora. Ona se tereti za podmićivanje službenog lica, odnosno drugih poslanika Vrhovne rade Ukrajine.

(Sputnjik)

