RAZBUKTAVA SE POLITIČKI OBRAČUN U UKRAJINI Timošenko: "Režim u Kijevu je fašistički"
JULIJA Timošenko, lider ukrajinske stranke „Otadžbina“, okarakterisala je režim u Kijevu kao fašistički.
- Biću ovde sve dok se zemlja ne oslobodi od ovog, očigledno, fašističkog režima - rekla je ona prilikom pojavljivanja na sudu pod optužbom za korupciju.
Pojedini ukrajinski mediji smatraju da je ona mogući pretendent na mesto predsednika države na budućim izborima.
Podsetimo, zamenik predsednik Saveta bezbednosti Rusije Dimitrij Medvedev rekao je, komentarišući optužnicu protiv Timošenko, da se u Kijevu vodi politička borba i da Vladimir Zelenski sprovodi čistku mogućih konkurenata.
Timošenko optužena za korupciju, preti joj kazna do 10 godina zatvora. Ona se tereti za podmićivanje službenog lica, odnosno drugih poslanika Vrhovne rade Ukrajine.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
JULIJA TIMOŠENKO OPTUŽENA: Zbog ovog dela preti joj kazna 5-10 godina zatvora
14. 01. 2026. u 19:22
NAPADNUT KRIM: Eksplozije potresle poluostrvo
15. 01. 2026. u 19:21
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)