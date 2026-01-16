"MIR PONOVO USPOSTAVLJEN ŠIROM ZEMLJE" Šef iranske policije: Poslednji ekser zabijen u kovčeg terorizma

ŠEF iranske policije, brigadni general Ahmadreza Radan, izjavio je da je mir ponovo uspostavljen širom Irana nakon višednevnih nemira, ocenivši da je saradnja građana sa snagama bezbednosti predstavljala "poslednji ekser u kovčegu terorizma".

Radan je rekao da, uprkos novim pozivima iz inostranstva na nerede, širom zemlje nije bilo prijavljenih okupljanja, a domaći mediji su preneli da je Iran imao "najmirniju noć" od početka krize, preneo je iranski Press tv.

- Božjom milošću i uz svesno prisustvo naroda, poslednji ekser je zabijen u kovčeg terorizma - rekao je Radan i dodao da je saradnja javnosti i bezbednosnih snaga "tajna ove pobede".

On je podsetio na skupove održane ranije ove sedmice širom zemlje, na kojima su građani osudili, kako je naveo, nerede podržane sa strane i izrazili podršku islamskom establišmentu.

Prema njegovim rečima, Iran je svedočio "neviđenom nivou mira i bezbednosti", bez uličnih nemira.

Nemiri su izbili nakon početnih, uglavnom mirnih protesta pojedinih trgovaca zbog nestabilnosti valute i rastuće inflacije, za koje vlasti navode da su povezani sa američkim i evropskim sankcijama.

Zvaničnici tvrde da su se protesti 8. januara pretvorili u organizovano nasilje, za koje optužuju strane pobunjenike i saboterske grupe.

Prema navodima vlasti, naoružane grupe su napadale prodavnice, banke, autobuske stanice i verske objekte, pri čemu je poginulo više pripadnika snaga bezbednosti i civila.

Teheran smatra Izrael i Sjedinjene Američke Države direktno odgovornim za nasilje.

Glavni komandant iranske vojske, general-major Amir Hatami, rekao je da su oružane snage spremne da se suprotstave svim zaverama.

- Svi čuvari bezbednosti su spremni da neutrališu zavere koje smišljaju neprijatelji Irana - rekao je Hatami i naglasio da je ključnu ulogu imao narod.

Istovremeno, iranske vlasti su saopštile o nizu hapšenja povezanih sa nemirima.

U južnoj provinciji Fars, policija je uhapsila pet članova terorističke ćelije u gradu Marvdašt, osumnjičenih za umešanost u ubistvo trojice pripadnika snaga bezbednosti 8. januara.

Zaplenjena je veća količina oružja i municije, a potraga za još jednim osumnjičenim je u toku.

Ministarstvo obaveštajnih službi je saopštilo da je u gradu Kermanu razbijena teroristička mreža hapšenjem šest ključnih osoba osumnjičenih za oružane napade i terorističke aktivnosti.

Prema navodima, zaplenjeno je vatreno oružje, eksplozivni materijal i oprema, a neki od osumnjičenih se dovode u vezu sa stranim obaveštajnim službama.

U južnoj provinciji Hormozgan uhapšeno je 10 članova terorističke ćelije, uključujući dve žene, dok su u severnoj provinciji Golestan bezbednosne snage privele naoružanog osumnjičenog koji je, prema vlastima, javno pretio građanima nasiljem.

Iranski ministar odbrane Aziz Nasirzadeh rekao je da SAD i Izrael stoje iza organizacije i finansiranja nereda, navodeći da Teheran raspolaže "preciznim obaveštajnim podacima" o koordinacionim centrima u inostranstvu koji, kako je rekao, podržavaju separatističke i terorističke grupe.

Visoki zvaničnici pozvali su građane da se distanciraju od naoružanih grupa, dok je pravosuđe poručilo da neće biti tolerancije prema terorizmu i vandalizmu.

