AMERIKU NE ZANIMA ŠTO SU EVROPSKI VOJNICI NA GRENLANDU: "To neće promeniti Trampov stav"

PORTPAROLKA Bele kuće Karolin Livit izjavila je da je predsednik SAD Donald Tramp jasno poručio da želi da Sjedinjene Američke Države "preuzmu" Grenland, dodajući da slanje evropskih snaga na to područje neće uticati na njegovu odluku.

Foto: Tanjug/AP/Profimedia

Livit je rekla da su razgovori ministara spoljnih poslova Danske i Grenlanda sa američkim potpredsednikom Džej-Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom bili „produktivni“.

„Bio je to dobar sastanak“

- Bio je to dobar sastanak. Dve strane složile su se da uspostave radnu grupu koja će nastaviti tehničke razgovore o preuzimanju Grenlanda - rekla je Livit.

Dodala je da bi ti razgovori trebalo da se održavaju svake dve do tri nedelje.

- Ovo je razgovor koji administracija namerava da nastavi sa Dancima i sa predstavnicima Grenlanda - rekla je. - Ali predsednik je vrlo jasno postavio svoj prioritet. On želi da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland jer smatra da je to najbolje rešenje za nacionalnu bezbednost.

Foto: Profimedia

Bela kuća: Evropske snage neće promeniti Trampov stav

Livit je naglasila da slanje evropskih snaga na Grenland neće promeniti Trampov stav o preuzimanju tog teritorija.

Ranije je objavljeno da su snage iz Francuske, Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije, Norveške i Švedske krenule ka Grenlandu.

Danska je poručila da će operacija „ojačati našu sposobnost delovanja u tom području“, dok je Tramp ranije tvrdio da samo američka kontrola može zaštititi arktičku teritoriju od Rusije i Kine.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

Nekoliko sati pre izjava Livit, ministri spoljnih poslova Grenlanda i Danske održali su razgovore sa Vensom i Rubiom, ali su nakon sastanka poručili da i dalje postoji „temeljno neslaganje“ oko budućnosti te danske teritorije.