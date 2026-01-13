Svet

ŠEF NATO-A VIŠE PUTA ODBIO DA ODGOVORI: Zaćutao na pitanje o pretnjama SAD Grenlandu

Новости онлине

13. 01. 2026. u 19:49

GENERALNI sekretar NATO‑a Mark Rute više puta je danas odbio da jasno kaže da li je prihvatljivo da jedna članica saveza preti upotrebom sile protiv druge članice NATO‑a, dok je istovremeno izbegao direktnu kritiku retorike Sjedinjenih Američkih Država o Grenlandu, na Globalnom evropskom forumu grupe Renew Europe u Evropskom parlamentu, prenosi Gardijan.

Foto: Profimedia

Na pitanje da govori o Grenlandu, samoupravnoj teritoriji Danske, nakon što se pojavila zabrinutost zbog američkih izjava i pritisaka u vezi sa regionom Arktika, umesto direktnog odgovora, Rute je ponovio opšte stavove da saveznici moraju da rade zajedno na bezbednosti Arktika i izbegao javnu procenu specifičnih pretnji ili retorike, navodi britanski list.

Kada je upitan da li može da isključi mogućnost da jedna članica NATO‑a napadne drugu, Rute je rekao da nije njegova uloga da javno komentariše osetljive debate među saveznicima, već da radi iza scene na rešavanju problema.

On je podsetio na ranije izjave američkog predsednika Donalda Trampa o potrebi unapređenja bezbednosti u arktičkom regionu, uz tvrdnje da su se savezničke zemlje složile da moraju da sarađuju u zaštiti severnih teritorija.

Rute je istakao da se vojne i bezbednosne diskusije nastavljaju i da se očekuje da će biti dodatnih razgovora u narednim nedeljama o jačanju NATO inicijativa na severu.

Situacija oko Grenlanda i dalje izaziva diplomatske tenzije unutar NATO‑a, jer je američka retorika o strateškom značaju ostrva za bezbednost izazvala zabrinutost evropskih saveznika o unutrašnjoj koheziji alijanse, navodi list.

