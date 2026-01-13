Svet

PREUZMITE INSTITUCIJE, UBICE ĆE PLATITI VELIKU CENU! Tramp poslao nikad oštriju poruku demonstrantima u Iranu

Новости онлине

13. 01. 2026. u 16:11

AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social uputivši poruku demonstrantima u Iranu.

Foto: Tanjug

Tramp je Irancima koji protestuju već više od nedelju dana poručo da nastave i da preuzmu svoje institucije.

- Iranske patriote, NASTAVITE SA PROTESTIMA - PREUZMITE SVOJE INSTITUCIJE!!! Sačuvajte imena ubica i zlostavljača. Platiće veliku cenu. Otkazao sam sve sastanke sa iranskim zvaničnicima dok BEZUMNO UBISTVO PROTESTANATA NE PRESTANE. POMOĆ JE NA PUTU. MIGA!!!" (Make Iran great again).

Ranije danas dva neimenovana izvora iz američkog Ministarstva odbrane rekla su da je Tramp upoznat sa širokim spektrom vojnih i tajnih opcija koje bi mogle da budu primenjene protiv Irana, uključujući mere koje prevazilaze konvencionalne vazdušne napade.

Prema navodima više izvora upoznatih sa situacijom, Trampov tim za nacionalnu bezbednost održaće danas sastanak u Beloj kući kako bi razmotrio ažurirane opcije prema Iranu, ali nije poznato da li će predsednik SAD lično prisustvovati sastanku, preneo je CBS njuz.

Ranije danas objavljeno je da je oko 2.000 ljudi je poginulo u protestima u Iranu.

