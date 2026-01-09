VRHOVNI VOĐA IRANA ŽESTOKO OPTUŽIO AMERIKU: Nećemo popustiti pred protestima, Trampove ruke su umrljane krvlju

VRHOVNI verski vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, izjavio je danas da Islamska Republika neće popustiti pred protestima, a za nemire u zemlji je optužio "strane elemente koji pokušavaju da destabilizuju zemlju".

- Svi treba da znaju da je Islamska Republika došla na vlast krvlju stotina hiljada časnih ljudi i da neće popustiti pred saboterima - poručio je Hamnei u obraćanju na državnoj televiziji.

Govoreći o protestima u Teheranu, rekao je da demonstranti protestuju kako bi udovoljili američkom predsedniku.

- Žele da ga usreće. Kad bi znao kako da vodi zemlju, vodio bi svoju. Ruke američkog predsednika umrljane su krvlju više od 1.000 Iranaca - rekao je Hamnei, komentarišući napade SAD na iranska nuklearna postrojenja u junu.

On je dodao da postoji mnogo problema unutar Sjedinjenih Američkih Država, prenosi "Iran internešenel".

Hamnei je pozvao pristalice da ostanu ujedinjene.

- Dragi mladi ljudi, sačuvajte spremnost i jedinstvo. Ujedinjena nacija će pobediti svakog neprijatelja - poručio je iranski verski vođa.

Protesti zbog ekonomskih teškoća nastavljeni su danas širom Irana.

Grupa za praćenje interneta NetBlocks saopštila je da je u četvrtak u Iranu došlo do nestanka interneta, koji je trajao do danas.

Američka novinska agencija "Human Rights Activists News Agency" (HRANA) izvestila je da je tokom nemira poginulo najmanje 34 demonstranta i četiri pripadnika bezbednosnih snaga, a da je 2.200 ljudi uhapšeno, što, prema rečima analitičara, ukazuje na dublje razočaranje postojećim stanjem.

Vlasti su pokušale da održe dvostruki pristup nemirima, rekavši da su protesti zbog ekonomije legitimni i ponudile su dijalog, dok su na neke demonstracije odgovorile suzavcem zbog nasilnih uličnih sukoba.

Tokom tekućih nemira, mnogi demonstranti izražavaju bes zbog iranske podrške militantima širom Bliskog istoka, skandirajući "Ne Gaza, ne Liban, moj život za Iran" u frustraciji zbog uočenog zanemarivanja domaćih problema od strane vlasti.

Tanjug

