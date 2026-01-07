PREDSEDNIK RUMUNIJE ZAVEJAN U MEĆAVI, NE MOŽE DA SE VRATI KUĆI: Snimak je nadrealan, pogledajte čime leti (VIDEO)

PREDSEDNIK Rumunije Nikušor Dan ostao je zavejan u Francuskoj, a zbog mećave njegov avion nije mogao ni sinoć ni jutros da poleti iz Pariza.

Vojni avion kojim je prvi čovek Rumunije otputovao u Pariz nije mogao da poleti ni u utorak, u ponoć, kako je prvobitno planirano, ni u sredu ujutru, zbog obilnih snežnih padavina koje su prekrile pistu aerodroma.

Kako prenose lokalni mediji, avion "Spartan" kojim je putovala rumunska delegacija nije dobio zeleno svetlo za poletanje iz Pariza ni noćas u ponoć, ali ni jutros. Avion je bio odmrznut, ali je poletanje odloženo u poslednjem trenutku, a šef države je "skinut" iz aviona oko 9:30 časova.

Razmatraju drugi avion?

Predsedniku Rumunije su naložili da izađe iz aviona, dok nadležni očiste pistu od snega, kako bi avion "Spartan" mogao da poleti za Bukurešt. Vlasti su navele da će operacija čišćenja piste trajati otprilike sat, sat i po. Međutim, snežne padavine su se nastavile, a mećava je odmah vratila sneg na pistu.

Prema informacijama Obzervatora, oko 12:00 časova počele su nove operacije odleđivanja na Spartanu, a opremu je donela Prefektura Pariza. Razmatra se i slanje drugog aviona kako bi predsednik Rumunije mogao da se vrati u domovinu.

Nikušor Dan je na aerodromu razgovarao sa novinarima koji su ga pratili o nedostatku modernog predsedničkog aviona, sposobnog da leti u teškim vremenskim uslovima. Međutim, šef države je izjavio da neće biti moguće kupiti takav avion ni 2026. godine.

- U nekom trenutku, moraćemo da imamo predsednički avion, i to ne samo za predsednika, već i za ministre koji idu u delegacije, kada su u pitanju važne stvari. Prvo, zato što ovaj avion radi mnogo više od običnog aviona i, drugo, zato što nemamo komunikaciju unutra. Kada smo unutra, izolovani smo - izjavio je šef države.

Šef države se osvrnuo na činjenicu da u avionu Spartana nema bezbedne komunikacije za predsednika. Na primer, predsednik ne može u realnom vremenu da sazna da li se nešto ozbiljno dešava u zemlji. Nikušor Dan je odlučio da leti ovim avionom kako bi uštedeo novac.

