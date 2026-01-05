RASPADA SE EVROPSKA VAZDUŠNA ODBRANA: Francuska izlazi iz projekta, Nemci sami prave nove avione

POŠTO Francuska i Nemačka ne mogu da se dogovore oko udela u zajedničkom projektu letećeg borbenog sistema FCAS, Hrišćansko-socijalna unija (CSU) razmišlja o "nemačkom samostalnom pristupu".

Nemački mediji, pozivajući se na nacrt odluke za predstojeću sednicu CSU, ističu da bi Nemačka mogla sama da bude pokretač projekta vrednog 100 milijardi evra, koji će se sastojati od borbenog aviona, dronova i pratećeg naoružanja.

"Berliner cajtung" u nedelju je objavio odluku kojom se zahteva nemački samostalni put u razvoju i budućoj proizvodnji evropskog vazdušnog borbenog sistema.

Pozadina je mogući izlazak Francuske iz projekta.

Nemačka i Francuska su nedavno, zbog nesuglasica oko uloge nemačkih i francuskih kompanija, kao i zbog različitih vojnih zahteva, po ko zna koji put i na neodređeno vreme odložile odluku o borbenom sistemu.

Neuspeh, o kojem se spekulisalo krajem prošle godine, "zvanično" je potvrđen 1. januara 2026.

Odluka o realizaciji prvobitno je trebalo da bude doneta do nemačko-francuskog ministarskog saveta krajem avgusta u Tulonu. Neposredno pre sastanka oba kabineta, nemački kancelar Fridrih Merc objavio je odlaganje odluke i kao novi cilj postavio kraj godine.

"Špigl" ističe da pregovori pre svega zapinju "zbog dubokih razlika" oko učešća francuske kompanije "Daso", nemačkog predstavništva "Erbasa", kao i španskog koncerna "Indra".

"Daso" navodno želi da preuzme 80 odsto projekta, dok Nemačka i Španija teže ravnomernijem učešću sva tri partnera.

FCAS, što je skraćenica za Borbeni vazduhoplovni sistem budućnosti ("Future Combat Air System"), predstavlja leteći vazduhoplovni borbeni sistem koji bi trebalo da deluje u sadejstvu sa dronovima i time prevazilazi okvire klasičnog borbenog aviona.

Planirano je da 2040. godine zameni lovca "jurofajter".

