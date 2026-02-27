EKONOMSKI SKINUO ZDENKA SA LISTE Procurela interna prepiska blokadera (FOTO)

"Uprkos svim izrečenim lažima prethodnih meseci, činjenici da je za nas među najkorektnijim nestudentima koji su imali veze sa pokretom i činjenici da ne zna ime nijednog studenta osim onih sa kojim je razgovarao, odlučili smo da skinemo advokata Zdenka Tomanovića sa trenutne preliminarne Studentske liste.

Iako plenumi imaju autonomiju da izaberu svoje kandidate, smatramo da osobe čiji PR polarizuje studente ne treba da se nađu na listi i da mogu, ako postoji potreba, da pomognu našoj borbi na druge načine, ali da konkretno Lista ima poseban značaj za pokret i narod koji nas podržava i da zato ne sme da postoji ništa što bi dovelo do sumnje u nju.

Pozivamo sve druge plenume da urade isto i skinu polarizujuće kandidate sa liste, kako bi mogli da uđemo u izbornu politiku maksimalno jedinstveni i kako bi unutar studentskog pokreta vladao mir i uzajamno poverenje.

Do ispunjenja zahteva,

(eks) (izmišljeni) "zdenkići"

(Odluka postaje važeća izglasavanjem predloga VSD 20.2)", navodi se u poruci blokadera.

