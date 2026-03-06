NOTORNA LAŽ SE ŠIRI SVETSKIM MEDIJIMA Vučić: Nijedan tanker nije prošao Ormuški moreuz

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je notorna laž da se nafta normalno izvozi iz zalviskih zemalja - Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta.

Foto: Printscreen

- Nijedan tanker nije prošao Ormuški moreuz, želim da to ljudi znaju, reč je o neistinama koje se šire u svetskim medijima, ogromna je nestašica nafte. Ukoliko se ne dogodi ništa, za 48 sati ići će na 100. Ukoliko se dogovore da kažu da nema izvoza nafte zbog velikog rizika, onda će vam nafta ići do 130 ili do 150 dolara. Imaćemo naftu više nego duplo skuplju nego pre mesec dana, to bi bio užasan rezultat ovog rata. A neki koji učestvuju u ratu naftu imaju, ima je Amerika, Iran, mi nemamo - kaže Vučić.