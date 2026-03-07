IRAN OSLEPIO PROTIVRAKETNI ŠTIT ZALIVA Umesto lansera udar u “oči”: Pogođeni THAAD radari u Jordanu, Saudijskoj Arabiji i UAE (VIDEO)

AKO se svi dostupni satelitski podaci i medijski izveštaji poslože u jednu sliku, postaje jasno da se ne radi o izolovanom napadu.

Radi se o obrascu.

Iran, prema dostupnim snimcima i analizama, nije pokušavao da fizički uništi lansere sistema THAAD. Cilj su bili senzori – radari koji čine kičmu protivraketne arhitekture u regionu.

JORDAN: PRVA „UGAŠENA“ TAČKA

Satelitski snimci kompanije Airbus Defence and Space, koje je analizirala i potvrdila CNN, prikazuju oštećenja u vazduhoplovnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu. Na tim snimcima vidi se uništena ili teško oštećena infrastruktura koja odgovara lokaciji AN/TPY-2 radara, ključnog senzora sistema THAAD. Nakon toga pojavila se i konkretna fotografija sa terena.

Ako je radar zaista onesposobljen, presretači raspoređeni u toj bateriji ostaju bez funkcionalnog navođenja.

Bez AN/TPY-2, THAAD nije operativni sistem protivraketne odbrane.

On postaje skladište projektila.

SAUDIJSKA ARABIJA: POGODAK KOD PRINCE SULTAN BAZE

CNN je takođe potvrdio da je pogođena američka lokacija THAAD sistema u Saudijskoj Arabiji, u blizini vazduhoplovne baze Princ Sultan kod Al-Kharja.

Prema dostupnim informacijama, verovatno je oštećen radar AN/TPY-2 vredan oko 500 miliona dolara, raspoređen pod privremenim skloništem na koordinatama 24°04’29.70”N 47°40’56.03”E.

Status tog radara još nije zvanično potvrđen, ali snimci ukazuju na pogodak u neposrednoj blizini radarske instalacije.

UAE: DVA POGOĐENA THAAD RADARSKA MESTA

Ujedinjeni Arapski Emirati operišu sa dve THAAD baterije, svaka opremljena jednim AN/TPY-2 radarom na odvojenim lokacijama.

Prema analizi satelitskih snimaka:

Prethodni snimci prikazuju radar postavljen ispred hangara u uobičajenoj poziciji tokom mirnodopskog režima. Nakon udara, na istom mestu vidljivi su ostaci i razbacani delovi, što sugeriše da je radar verovatno uništen. Ipak, potpuna potvrda još nije javno objavljena.

Niskorezolucioni snimci pokazuju najmanje dva direktna pogotka, jedan na hangar radara, drugi na pomoćni objekat. Međutim, snimci iz 2025. godine pokazuju da je radar povremeno bio parkiran nekoliko metara ulevo od hangara. Zbog toga konačni status radara na toj lokaciji ostaje delimično nejasan. Poređenje snimaka od 26. februara i 1. marta pokazuje značajnu promenu infrastrukture.

Procena na osnovu dostupnih podataka: obe lokacije su pogođene, druga lokacija je sigurno oštećena, dok je gubitak radara na prvoj verovatan, ali ne i potpuno potvrđen.

ŠIRA SLIKA: SISTEMATSKO GAĐANjE SENZORSKE MREŽE

Prema satelitskim analizama, pogođeni su i drugi visoko vredni sistemi povezani sa američkom mrežom nadzora i komunikacija u regionu:

*2 AN/GSC-52B radara u Bahreinu

*3 radoma u bazi Arifjan u Kuvajtu

*1 AN/TPY-2 radar u UAE

*1 AN/TPY-2 radar u Jordanu

*1 AN/FPS-132 radar u Kataru

*više od 8 objekata povezanih sa satelitskom komunikacionom infrastrukturom u Kuvajtu

*lokacija u blizini radoma kod Prince Sultan baze u Saudijskoj Arabiji sa mogućim pogotkom AN/TPY-2

Ako se ovi navodi potvrde, to znači da je Iran ciljao ne pojedinačne baterije, već čitavu mrežu visokovrednih senzora i komunikacionih čvorova.

ZAŠTO SU RADARI VAŽNIJI OD PRESRETAČA

THAAD sistem funkcioniše kao integrisana celina.

Radar AN/TPY-2 detektuje cilj na daljinama do 1.000 kilometara, formira rešenje presretanja, kontinuirano ažurira podatke presretaču i tek u završnoj fazi predaje navođenje infracrvenom tragaču projektila.

Presretač bez radara ne može samostalno da pronađe cilj na velikoj udaljenosti.

Uništenje radara ne smanjuje efikasnost sistema delimično.

Smanjuje je na nulu u zoni pokrivanja tog senzora.

Ako su pogođene četiri ili više radarskih lokacija u Jordanu, UAE i potencijalno Saudijskoj Arabiji, to stvara višestruke rupe u slojevitoj protivraketnoj odbrani koja štiti severne prilaze Saudijskoj Arabiji, istočne prilaze Izraelu i ključne energetske i logističke tačke Zaliva.

PROMENA PARADIGME

Tokom prvih dana sukoba pažnja je bila usmerena na presretače, broj lansiranja i stopu obaranja.

Iran je, prema dostupnim podacima, promenio fokus.

Prestao je da gađa „oklop“.

Počeo je da gađa „optiku“.

U mrežno centričnom ratu senzor je vredniji od lansera. Bez senzora nema mreže. Bez mreže nema integracije. Bez integracije nema presretanja.

Ako je cilj bio da se naruši poverenje u neprobojnost američkog protivraketnog kišobrana u Zalivu, onda je izbor meta bio tehnički precizan.

Sada ostaje ključno pitanje: da li će oštećeni sistemi biti brzo zamenjeni ili je u regionalnoj arhitekturi protivraketne odbrane nastala praznina koja će promeniti ravnotežu odvraćanja?

U protivraketnoj odbrani najopasnija stvar nije eksplozija.

Najopasnija stvar je slepa tačka.

