ZAPAD U NEVERICI, TRAMP U ŠOKU! Evo šta su Turci upravo uradili zbog napada Amerikanaca i Izraela na Iran

Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael ivršili napad na Iran, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze, desila se jedna potpuno nesvakidašnja stvar.

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava u ovom izraelsko-američko-iranskom ratu, jedan sportski događaj u Turskoj zaprepastio je Zapad.

I te kako ima veze sa napadom na Iran.

Ali i - Španijom.

Jer, da bi se događaj u Turskoj doživeo na pravi način, potrebno je upravo pojasniti šta je to Španija uradila.

Recimo, kako to danas Tanjug javlja, više od dve trećine građana Španije protivi se američko-izraelskim udarima na Iran, što je pokazala najnovija anketa koju je sproveo list Pais.



Rezultati ankete pokazali su da je 68,2 odsto ispitanika protiv napada, i to u trenutku dok američki predsednik Donald Tramp nastavlja da oštro kritikuje Španiju zbog odbijanja da dozvoli korišćenje NATO baza u Andaluziji za aktuelne napade na Iran.



Kako su pokazali rezultati ispitivanja, 45 odsto anketiranih se snažno protivi ratu, dok 23,2 odsto ispitanika ne podržava rat u izvesnoj meri.



Istovremeno, samo se osam odsto Španaca izjasnilo da snažno podržava vojnu akciju protiv Irana, dok je 15,2 odsto reklo da se donekle slaže sa njom.



Španski premijer, socijalista, Pedro Sančez, izazvao je Trampov gnev zbog odbijanja davanja dozvole za korišćenje baza, kao i zbog dovođenja u pitanje načina na koji je počeo rat.





I, taj španski stav, "Alo, ovo što radite nije u redu i ne pada nam na pamet da u tome učestvujemo!" izazvao je oduševljenja širom Turske.

A najviše se to moglo videti na utakmici fudbalskog kluba Eskišehirspora.

Na taj meč došli su i trubači, pa su čuveni španski muzički hit "Paquito el Chocolatero" najpre muzičari svirali, navijači pratili uz "Ole", a onda je nastala prava tursko-španska euforija.

Na zaprepašćenje Zapada, a verovatno i samog Trampa.

Uostalom, pogledajte kako izgleda kada više desetina hiljada ljudi zdušno peva špansku pesmu - samo zato što je neko, tamo daleko u odnosu na Tursku, rekao "Izvinite, to nije u redu, i sa vama da se u to upuštamo - nećemo, nikako":

Eskişehir'in taraftarları İspanya'nın ABD'ye uslerini kullanma izni vermediği için teşekkür amacıyla tribünlerde "paquito el Chocolatero" şarkısını seslendirdi...



Türkiye-İspanya kardeşliği tüm dünyada gündem oldu...pic.twitter.com/X1ei12Vfah — Özgür Adam (@ozgurozkurt_16) March 5, 2026

(i, iz drugog ugla:

Hola Spain

Hola Amigo



Espana - Eskişehirspor ⚡⚫🔴⚡ pic.twitter.com/jUCIta3DtV — Eskişehirspor Taraftar Topluluğu (ETT) 🌱 (@ETTEskisehir) March 4, 2026

