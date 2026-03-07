HAOS NA NOVAKOVOM TRENINGU: Zaprosila Đokovića pred svima, a onda se umešao ON i nastao je delirijum

VREDNO radi Novak Đoković u pripremama za takmičenje na Indijan Velsu, a na jednom treningu dobio je "nepristojnu ponudu"...

Foto: Printskrin

Novaku Đokoviću će u drugom kolu protivnik biti Kamil Majhšak, a pred duel koji bi po srednjoevropskom vremenu trebalo da počne u 22 časa Srbin je trenirao...

Oko terena se okupio veliki broj ljudi. Koncentrisan je bio Đoković na svoje udarce – sve do jednog momenta.

Sa tribina je devojka uzviknula "Novače, oženi me". Usledila je reakcija publike i odgovor...

Neko je muškim glasom uzviknuo "Izvini, on je moj"...

Najbolji teniser svih vremena je zaustavio razmenu i uz smeh pogledao ka navijaču.

Reakcija svih se pojačala i čuo se glasan smeh sa svih strana.

