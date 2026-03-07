Tenis

HAOS NA NOVAKOVOM TRENINGU: Zaprosila Đokovića pred svima, a onda se umešao ON i nastao je delirijum

Александар Илић
Aleksandar Ilić

07. 03. 2026. u 09:54

VREDNO radi Novak Đoković u pripremama za takmičenje na Indijan Velsu, a na jednom treningu dobio je "nepristojnu ponudu"...

ХАОС НА НОВАКОВОМ ТРЕНИНГУ: Запросила Ђоковића пред свима, а онда се умешао ОН и настао је делиријум

Foto: Printskrin

Novaku Đokoviću će u drugom kolu protivnik biti Kamil Majhšak, a pred duel koji bi po srednjoevropskom vremenu trebalo da počne u 22 časa Srbin je trenirao... 

Oko terena se okupio veliki broj ljudi. Koncentrisan je bio Đoković na svoje udarce – sve do jednog momenta.

Sa tribina je devojka uzviknula "Novače, oženi me". Usledila je reakcija publike i odgovor... 

Neko je muškim glasom uzviknuo "Izvini, on je moj"... 

Najbolji teniser svih vremena je zaustavio razmenu i uz smeh pogledao ka navijaču.

Reakcija svih se pojačala i čuo se glasan smeh sa svih strana.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TERZIĆ NA IVICI SUZA: Održana komemoracija Aleksandru Boričiću (VIDEO/FOTO)
Ostali sportovi

0 0

TERZIĆ NA IVICI SUZA: Održana komemoracija Aleksandru Boričiću (VIDEO/FOTO)

Aleksandar Boričić, nekadašnji odbojkaški reprezentativac, trener, selektor, dugogodišnji predsednik Odbojkaškog saveza Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije, predsednik Evropske odbojkaške konfederacije, drugi potpredsednik Svetske odbojkaške federacije i počasni predsednik Odbojkaškog saveza Srbije, preminuo je u sredu, 4. marta u Beogradu u 78. godini posle kraće bolesti. Tri dana kasnije na stadionu Crvene zvezde održana je komemoracija.

07. 03. 2026. u 10:47 >> 10:49

Politika
Tenis
Fudbal
UVERTIRA ZA VELIKO FINALE KUPA KRALJA: Bitka na Metropolitanu bez kalkulacija

UVERTIRA ZA VELIKO FINALE KUPA KRALjA: Bitka na "Metropolitanu" bez kalkulacija