HAOS NA NOVAKOVOM TRENINGU: Zaprosila Đokovića pred svima, a onda se umešao ON i nastao je delirijum
VREDNO radi Novak Đoković u pripremama za takmičenje na Indijan Velsu, a na jednom treningu dobio je "nepristojnu ponudu"...
Novaku Đokoviću će u drugom kolu protivnik biti Kamil Majhšak, a pred duel koji bi po srednjoevropskom vremenu trebalo da počne u 22 časa Srbin je trenirao...
Oko terena se okupio veliki broj ljudi. Koncentrisan je bio Đoković na svoje udarce – sve do jednog momenta.
Sa tribina je devojka uzviknula "Novače, oženi me". Usledila je reakcija publike i odgovor...
Neko je muškim glasom uzviknuo "Izvini, on je moj"...
Najbolji teniser svih vremena je zaustavio razmenu i uz smeh pogledao ka navijaču.
Reakcija svih se pojačala i čuo se glasan smeh sa svih strana.
