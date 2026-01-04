ARSENAL, ZLATNI TOALET I BEG U IZRAEL: Šta je sve pronađeno u stanu "novčanika Zelenskog"

ARSENAL vatrenog oružja pronađen je u stanu biznismena i saradnika Vladimira Zelenskog, Timura Mindiča u Kijevu, pišu ukrajinski mediji.

FOTO: Tanjug/AP

Kako navode svo oružje bilo je zvanično registrovano na saradnika Zelenskog, koji je pobegao iz Ukrajine.

U stanu je pronađen pištolj češke proizvodnje "CZ P-10"— analog austrijskog "Gloka", zatim vojna univerzalna puška "Štajr Manliher AUG/SA", austrijske proizvodnje, modernizovani automat Kalašnjikov, američka sačmara "Remington 870", narezani karabini "Vulkan-TK", prenose "RIA Novosti".

Ranije su u stanu Mindiča pronađeni i zlatni toalet i bide, kao i uređaj za prisluškivanje.

Prema bazi podataka Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine, Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) raspisao je poternicu za Timurom Mindičem.

Kako je saopštio NABU, on je pobegao u Izrael pre nego što je optužen u slučaju korupcije u energetskom i odbrambenom sektoru.

Prema optužnici, Mindič se tereti za legalizaciju imovine stečene kriminalnim aktivnostima, organizovanje kriminalne grupe i mešanje u rad državnog funkcionera.

NABU je 11. novembra podigao optužnicu protiv sedmorice članova kriminalne organizacije umešane u korupciju u energetskom sektoru, među kojima je i Timur Mindič, koji je poznat kao "novčanik Zelenskog".

Kako je pokazala istraga NABU, Mindič je predvodio celu korupcionašku šemu.

(RT Balkan)

