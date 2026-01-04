ZLOSLUTNE REČI TRAMPA Zapretio potpredsednici Venecuele: Čeka je sudbina gora od Madurove, pomenuo i Grenland

AMERIČKI predsednik Donald Tramp zapretio je da će potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez platiti još veću cenu od venecuelanskog lidera Nikolasa Madura ako ne donese „ispravne“ odluke.

Foto printskrin Rojters

-Ako ne postupi ispravno, platiće veoma visoku cenu, možda čak i veću od Madura, rekao je za Tramp za časopis „Atlantik“.

Američki lider jasno je stavio do znanja da neće tolerisati ono što je opisao kao njeno prkosno odbacivanje oružane intervencije SAD koja je rezultirala Madurovim hapšenjem.

Na pitanje o optužbama da Trampova administracija na silu nameće model upravljanja Venecueli, američki predsednik je istakao da je „obnova i smena režima“ u Venecueli „bolja od onoga što se tamo trenutno dešava“.

Foto Tanjug/AP/Pavel Golovkin Delsi Rodriges

-Gore ne može biti, rekao je on.

Tramp je takođe rekao da je Sjedinjenim Američkim Državama potrebna kontrola nad Grenlandom u odbrambene svrhe.

-Apsolutno nam je potreban Grenland. Potreban nam je za odbranu, istakao je Tramp.

Prema njegovom mišljenju, ovo ostrvo, koje je autonomna teritorija Danske, „okruženo je ruskim i kineskim brodovima“.

Tramp je u subotu izjavio da SAD neće raspoređivati trupe u Venecueli ako potpredsednica Rodrigez uradi ono što Vašington želi. Takođe je naveo da je ona spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Hil Pinto je 3. januara saopštio da su Sjedinjene Američke Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu. On je dejstva Vašingtona nazvao vojnom agresijom. U Venecueli je proglašeno vanredno stanje. Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je izvođenje napada na ovu zemlju. Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni su i odvedeni u SAD.

(sputnikportal.rs)

