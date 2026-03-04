Svet

DRAMA U SREDOZEMLJU Ukrajina napala ruski tanker za prevoz gasa (FOTO/VIDEO)

P. Đurđević

04. 03. 2026. u 10:13

RUSKI tanker za prevoz gasa napali su u Sredozemnom moru bespilotni ukrajinski čamci, svih 30 ruskih članova posade je spaseno, saopštilo je rusko Ministarstvo saobraćaja.

ДРАМА У СРЕДОЗЕМЉУ Украјина напала руски танкер за превоз гаса (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: X

- Dana 3. marta izvršen je napad na ruski tanker za prevoz gasa ‘Arktik Metagaz’ u neposrednoj blizini teritorijalnih voda države članice Evropske unije Malte. Tanker je bio na putu iz luke Murmansk sa teretom carinjenim u skladu sa svim međunarodnim propisima - navodi se u izveštaju.

Napad su kod obale Libije izveli bespilotni ukrajinski čamci, dodaje se u saopštenju.
Zahvaljujući koordinisanim naporima malteških i ruskih spasilačkih službi, svih 30 ruskih članova posade je spaseno, navelo je ministarstvo.

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RECEPT OPROBAN U AVGANISTANU Tramp njih zove u pomoć protiv Irana: Izaći će iz senke i dići se na ustanak... (FOTO)
Svet

0 0

RECEPT OPROBAN U AVGANISTANU Tramp njih zove u pomoć protiv Irana: "Izaći će iz senke i dići se na ustanak..." (FOTO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je u nedelju telefonski razgovarao sa kurdskim liderima u Iraku o američko-izraelskom ratu sa Iranom i mogućem daljem razvoju događaja, potvrdila su tri izvora upoznata sa pozivima za američki portal Aksios. Tramp je kontaktirao lidere dve glavne kurdske frakcije u Iraku - Masuda Barzanija i Bafela Talabanija - dan nakon što je bombardovanje počelo u subotu.

03. 03. 2026. u 17:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su uradile fudbalerke Irana na prvoj međunarodnoj utakmici otkako su Amerika i Izrael napali njihovu zemlju (VIDEO)

CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su uradile fudbalerke Irana na prvoj međunarodnoj utakmici otkako su Amerika i Izrael napali njihovu zemlju (VIDEO)