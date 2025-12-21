"AKO UKRAJINA PADNE, TO ĆE BITI KATASTROFA ZA MAĐARSKU": Orban izneo jezivu prognozu

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da njegova zemlja nije zainteresovana za pad Ukrajine, jer bi to postao ozbiljan problem za Mađarsku.

Foto: Tanjug/Nicolas Tucat, Pool Photo via AP

- Pad Ukrajine će biti ozbiljan problem za Mađarsku. Zbog toga pad Ukrajine nije samo u interesu Mađarske, već moramo postići izuzetan sporazum kako se to ne bi dogodilo - rekao je mađarski premijer.

U izveštaju je naglasio da je stabilnost u susednoj zemlji od velike važnosti za Mađarsku, koja se tamo snabdeva električnom energijom i gasom.

- U međuvremenu, rat svakodnevno slabi Ukrajinu. Svet je jedina stvar koja ga može ojačati. Svako ko zaista podržava Ukrajinu treba da teži miru i da mu sada teži - izjavio je Orban.

Ranije je premijer Mađarske nazvao kredit EU za Ukrajinu 'izuzetno lošom odlukom' i 'izgubljenim novcem'.

Orban je takođe izrazio sumnju da je Rusija napala Ukrajinu.

(Ukrajinska pravda)

