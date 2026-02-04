STRATEGIJA KIJEVA JE DA ELIMINIŠE 50.000 RUSA MESEČNO: Znak samopouzdanja ili pokazatelj slabosti?

VLADIMIR Zelenski je govorio o žrtvama na bojnom polju u Rusiji i zatražio je od svog novog ministra odbrane da to učini prioritetom.

Foto Mo Rusije/MO Ukrajine

Samo u decembru, više od 35.000 ruskih vojnika je ubijeno ili teško ranjeno, kaže ukrajinski lider, a cilj bi trebalo da bude da se taj broj poveća još više – na 50.000 mesečno.

-Učinite cenu rata za Rusiju takvom koju ona ne može da podnese, time prisiljavajući mir kroz snagu – to je bio zadatak koji mu je postavio predsednik, rekao je Mihailo Fedorov novinarima na svom prvom brifingu kao ministar odbrane.

Sugestija da Rusija trpi velike gubitke nije nova. Novi izveštaj prošle nedelje procenio je da je 1,2 miliona Rusa ubijeno, ranjeno ili nestalo od potpune invazije na Ukrajinu pre skoro četiri godine – najveći broj žrtava koji je pretrpela velika vojna sila od Drugog svetskog rata. U izveštaju se navodi da je broj ukrajinskih žrtava između 500.000 i 600.000.

-Podaci ukazuju da Rusija teško pobeđuje, napisali su autori izveštaja.

Možda ne, ali dok se visoki zvaničnici iz Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država pripremaju za sledeću rundu direktnih pregovora u Abu Dabiju u sredu, bila bi greška da se pristalice Ukrajine zanesu.

-Isticanje ogromnog broja ruskih žrtava je pokazatelj da je glavna strategija Ukrajine iscrpljivanje. Ali potrebno nam je više od toga ako želimo da pomerimo dinamiku rata u boljem pravcu, rekao je bivši ukrajinski zvaničnik za CNN.



ZAŠTO DONjECK NEĆE BITI ZAMENjEN ZA „MIR“

S jedne strane, fokusiranje na brojke koje privlače pažnju nudi važnu perspektivu o odbijanju Ukrajine da se odrekne Donjecka kao dela bilo kakvog „mirovnog“ sporazuma sa Rusijom.

Logika iza stava Kijeva je jednostavna: Veoma malo Ukrajinaca veruje da Putin ima bilo koji cilj osim potpunog potčinjavanja njihove zemlje. Pa, zašto predati teritoriju ni za šta ako Ukrajina može očekivati da će ubiti stotine hiljada ruskih vojnika dok Moskva i dalje pokušava da silom zauzme Donjeck?

Ukrajinski vojnici i dalje drže oko 20% istočnog regiona, koji uključuje jako utvrđene gradove poput Kramatorska i Slavjanska, a najnovije procene Instituta za proučavanje rata sugerišu da bi moglo proći još 18 meseci pre nego što Rusija osvoji sve.

Ako ti ruski vojnici ne budu poginuli u borbama – logika se nastavlja – ostaće na okupiranoj ukrajinskoj teritoriji spremni da ponovo pokrenu rat, sa povoljnije pozicije, čim Kremlj smisli izgovor za to.

Vrlo malo ljudi u Ukrajini veruje da će Putin odustati od svojih teritorijalnih zahteva, a većina je izgubila veru da će američki predsednik Donald Tramp izvršiti neophodan pritisak da ga natera da promeni mišljenje.

-Uprkos tome što vlada pregovara u dobroj veri, mnogi misle da se ceo proces obavlja kako bi se osigurala podrška američke vlade, rekao je bivši ukrajinski zvaničnik.





PODSTICAJI NA BOJIŠTU DOVEDENI U PITANjE

Ali ako nema poverenja da pregovori vode kuda god, šta je sa ukrajinskom strategijom na bojištu? Da li je gomilanje vreća za leševe druge strane najbolji put napred?

Bivši američki borac, Rajan O’Liri, koji je predvodio međunarodnu dobrovoljačku jedinicu pod nazivom Izabrana četa, veruje da nije, što je izazvalo burnu debatu nakon što je izneo svoje argumente u objavi na društvenim mrežama.

On se suprotstavio mnogo hvaljenoj šemi „e-poena“, gde ukrajinske jedinice zarađuju poene za svakog ubijenog ruskog vojnika ili uništeni komad materijala. Poeni se zamenjuju za novu opremu, a Ministarstvo odbrane kaže da šema pruža mnoštvo podataka koji pomažu u oblikovanju budućih planova.

Ali O’Liri je sugerisao da stvaraju pogrešne podsticaje, što dovodi do toga da ukrajinski komandanti daju prioritet jednostavnijim napadima dronovima na pešadijske ciljeve oko linije borbe, umesto jačim, ali značajnijim dubokim udarima na rusku logistiku - poput vozila i komunikacionih čvorišta, kao i na ruske posade dronova koje deluju sa pozadinskih položaja.

„Ratovanje dronovima nije pitanje ko će danas pogoditi više vojnika... Operativna dubina je mesto gde se odlučuju ratovi. Ako neprijatelj može da premešta gorivo, municiju, dronove, posade i vozila za popravku 10 do 40 km iza linije bez straha, on poseduje dubinu čak i ako izgubi 5 puta više ljudi u rovovima“, napisao je O’Liri na X.

U stvari, njegova optužba otkriva dva ključna strukturna izazova Ukrajine.

Prvo, u tehnologiji dronova, operativnim taktikama i kontramerama, Rusija je sustigla i verovatno je ispred.

Pišući na Fejsbuku, Aleksandar Karpjuk, oficir za vazdušno izviđanje u 59. odvojenoj jurišnoj brigadi, žalio se da Ukrajina nije uspela da iskoristi svoju ranu prednost u ovom prostoru, posebno time što nije diverzifikovala broj radio-frekvencija koje njeni dronovi koriste za prenos signala.

Shodno tome, kada je Rusija poboljšala svoje tehnologije elektronskog ratovanja (EW), bilo je potrebno da ometa samo dve frekvencije da bi značajno umanjila sposobnost Ukrajine da leti dronovima iza ruskih linija.

Pored toga, piše Karpjuk, ruske taktičke posade protivvazdušne odbrane su znatno poboljšane, a Moskva nastavlja da ima koristi od preuzimanja vodećeg mesta u razvoju dronova sa optičkim vlaknima, koji su otporni na ukrajinske sopstvene mere elektronskog ratovanja, jer ne prenose signale.





JOŠ UVEK NEMA DOVOLjNO MUŠKARACA ILI ŽENA ZA RAT

A tu je i problem ljudstva u Ukrajini. Nedostatak pešadije je dobro poznat. Rob Li iz Instituta za istraživanje spoljne politike procenjuje da ima manje od deset ukrajinskih pešadinaca po kilometru linije fronta. On takođe procenjuje da većina brigada ima najviše 10% svog ukupnog osoblja u pešadiji. Tradicionalno, taj broj bi bio veći od 30%.

Li je rekao za KI Insights, jedinicu za stratešku obaveštajnu službu koju pokreće Kyiv Independent, da su čak i ti mali brojevi bili dovoljni da spreče veliki proboj ruskih snaga, koje su uspele samo u malim, postepenim naprecima.

Ali u ratu gde su dronovi - a ne pešadija - najvažniji, nedostatak posada dronova u Ukrajini je najhitniji, posebno u ključnoj bici za operativnu dubinu - uništavanje ciljeva do 40 kilometara iza linije borbe.

U otvorenoj odbrani boraca pod svojom komandom, komandant ukrajinskih snaga za bespilotne letelice (BPL), Robert Brovdi, rekao je prošle nedelje da je potrebno utrostručiti broj operatera dronova. Trenutno je pokriveno samo 30% linije fronta – koja se proteže 745 milja – napisao je na svojoj Fejsbuk stranici.

Fedorov, novi ministar odbrane, priznaje obim problema, rekavši ukrajinskom parlamentu da oko 2 miliona ljudi ignoriše svoje pozive, dok je 200.000 drugih dezertiralo.

Mnogo toga sada zavisi od njegove sposobnosti da se pozabavi problemom ljudstva i da povrati tehničku prednost Ukrajine, a da istovremeno osigura da pogađa Zelenskijeve ciljeve.

-Osim ako stalno ne budemo ispred Rusa u tehnologiji i borbenoj taktici, ne mogu reći da je šansa da ćemo pobediti velika, upozorio je bivši ukrajinski zvaničnik.

(CNN)

