Svet

BLINDIRANI BOŽIĆ U RIMU: Vanredni plan za sirurnost stupio je na snagu od 8. decembra i trajaće do 6. januara

Milica Ostojić

09. 12. 2025. u 16:20

U periodu od mesec dana u Rimu i Vatikanu na programu je veliki broj raznih događaja, društvenih i religijskih sa ogromnim brojem turista, već je 6. decembra zabeležen je rekord, jedan milion. Prepune su ulice, trgovi, muzeji, restorani, kao da je zauzeto sve što grad Rim i Vatikan mogu da ponude.

БЛИНДИРАНИ БОЖИЋ У РИМУ: Ванредни план за сирурност ступио је на снагу од 8. децембра и трајаће до 6. јануара

Foto: Profimedia

Na sceni su ne samo snage javnog reda već i sva moguća raspoloživa tehnološka sredstva i izumi nove generacije, a u nadgledanju ulica i posebno osetljivih mesta u Rimu, kapilarne su kontrole sa zemlje, neba i mora, kao i kontrola da ne dođe do eventualnih hibridnih pretnji.

Sa jedne strane grad nudi ljubaznost i gostoprimstvo, a sa druge sigurnost turistima i građanima, sve u skladu sa zakonom o suprotstavljanu sa ilegalnošću. Antidroni, kontrola aerodroma ali i gradskog prostora radi sigurnosti da ne dođe do nasilnog ateriranja u gradu, nadgledajući da se ekstremizam i fundamentalizam ne koncentriše u mestima simbolima hrišćanstva. Nadgledanje železničkih stanica, metroa, autobusa, ali i luka u okolini Rima, najavljuje se istinski kapilarna kontrola.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti

MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA: Snaga zajedništva i solidarnosti