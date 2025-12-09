BLINDIRANI BOŽIĆ U RIMU: Vanredni plan za sirurnost stupio je na snagu od 8. decembra i trajaće do 6. januara
U periodu od mesec dana u Rimu i Vatikanu na programu je veliki broj raznih događaja, društvenih i religijskih sa ogromnim brojem turista, već je 6. decembra zabeležen je rekord, jedan milion. Prepune su ulice, trgovi, muzeji, restorani, kao da je zauzeto sve što grad Rim i Vatikan mogu da ponude.
Na sceni su ne samo snage javnog reda već i sva moguća raspoloživa tehnološka sredstva i izumi nove generacije, a u nadgledanju ulica i posebno osetljivih mesta u Rimu, kapilarne su kontrole sa zemlje, neba i mora, kao i kontrola da ne dođe do eventualnih hibridnih pretnji.
Sa jedne strane grad nudi ljubaznost i gostoprimstvo, a sa druge sigurnost turistima i građanima, sve u skladu sa zakonom o suprotstavljanu sa ilegalnošću. Antidroni, kontrola aerodroma ali i gradskog prostora radi sigurnosti da ne dođe do nasilnog ateriranja u gradu, nadgledajući da se ekstremizam i fundamentalizam ne koncentriše u mestima simbolima hrišćanstva. Nadgledanje železničkih stanica, metroa, autobusa, ali i luka u okolini Rima, najavljuje se istinski kapilarna kontrola.
