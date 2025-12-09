VLADIMIRA ZELENSKOG PRIMIO PAPA LAV: U utorak ujutru ukrajinskog predsednika primio je papa Lav Četranesti
Posle ocene američkog predsednika Donalda Trampa o pristupu Vladimira Zelenskog mirovnim pregovorima kao „razočaravajućim“ EU se okuplja i pruža podršku ukrajinskom lideru Vladimiru Zelenskom i najavljuje svoju „čvrstu podršku“, a predlozi za finansiranje su na stolu, rekli su evropski zvaničnici Ursula fon der Lajen i Antonio Kosta, a posle sinoćnjeg sastanka u Briselu sa Zelenskim i generalnim sekretarom Nato-a Markom Ruteom.
„Cilj je jaka Ukrajina na bojnom polju i za pregovaračkim stolom. Suverenitet Ukrajine mora se poštovati. Bezbednost Ukrajine mora biti dugoročno garantovana, to je prva linija naše Unije“, jedinstveni je zaključak.
Tako Zelenski nastavalja seriju putovanja i razgovora, posle Londona i Brisela, stigao je u Rim, u utorak ujutru primio ga je papa Lav u rezidenciji za odmor u Kastel Gandolfu. U centru razgovora između pape i ukrajinskog lidera bio je rat u Ukrajini, kako je izvestilo vatikansko Odelenje za štampu, sveti otac je podvukao neophodnost nastavka dijaloga kako bi se stilgo do pravednog i dugotrajnog mira.
U susretu se razgovaralo i o ratnim zatvorenicima kao i o tome da se osigura povratak ukrajinske dece njihovim porodicama.
Posle toga, u popodnevnim satima, sledi susret sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni, oči u oči, a posle dva ovogodišnja susreta, početkom januara i krajem aprila. Italijanska linija, do sada je bila, dostići „pravedan i dugotrajan mir u Ukrajini“ i što je značajno sa „jedinstvenom vizijom evropskih partnera sa SAD“.
Smatra se da će italijanska premijerka ponoviti svoju posvećenost i uverenost u vezi sa isporukom oružja Ukrajini u 2026. godini, što je, međutim, vezano za Dekret koji je odložen pre nedelju dana zbog otpora partije Liga, a kojeg bi Savet ministara mogao da odobri na poslednjem sastanku u godini. Potredsednik Vlade Antonio Tajani potvrđuje da će Dekret biti usvojen, ali više sumnji proizilazi iz učešća Italije u mehanizmu kupovine američkog oružja koje će biti predato Kijevu, a o čemu Vlada još uvek razmatra u Palati Kiđi.
Poslednje oglašavanje Zelenskog usledilo je juče, posle sastanka u Londonu i Briselu „imaćemo zajedničku viziju“ za razgovore i „spreman sam da odletim u SAD ako predsednik Tramp bude spreman za ovaj sastanak“, rekao je Zelenski u intervjuu za Blumberg.
