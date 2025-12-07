STIGLO UPOZORENJE NATO ČLANICE: "Sledi trenutak kada ćemo morati da obaramo ruske avione"

EVROPSKE zemlje možda će morati da počnu da obaraju ruske avione i dronove koji narušavaju vazdušni prostor NATO-a ukoliko Moskva nastavi da testira odlučnost Alijanse, izjavio je češki predsednik Petr Pavel u intervjuu za londonski Sandej Tajms.

Foto: Tanjug/ AP

- Verujem da će doći trenutak, ako se ova kršenja nastave, kada ćemo morati da preduzmemo snažnije mere, uključujući i mogućnost obaranja ruskog aviona ili dronova - rekao je Pavel.

- Rusija ne bi dozvolila ponovljena kršenja svog vazdušnog prostora. I mi moramo da postupimo isto.

Pavel je dodao da su ulasci ruskih aviona i dronova u vazdušni prostor NATO-a "namerni, dobro isplanirani i usmereni ka više ciljeva", među kojima su demonstracija sposobnosti, testiranje zapadnih sistema vazdušne odbrane i "ispitivanje naše spremnosti da reagujemo u samoodbrani".

Ovo nije prvi put da češki predsednik iznosi slična upozorenja. U intervjuu za Češku televiziju 20. septembra poručio je da NATO mora ostati jedinstven i "delovati odlučno" kao odgovor na ruske provokacije, uključujući i vojno, ukoliko se narušavanja vazdušnog prostora nastave, upozorivši da je "popuštanje zlu jednostavno nemoguće".

Pavel je istakao i da će Evropi, nakon što se postigne mirovni sporazum koji garantuje suverenitet Ukrajine, biti potreban novi sveevropski bezbednosni okvir u odnosima s Rusijom.

Prema njegovim rečima, "moderna verzija" takvog aranžmana bila bi panevropska bezbednosna povelja u kojoj bi Rusija priznala teritorijalni suverenitet svih potpisnica i prihvatila "obavezujuća ograničenja svog ponašanja", na način koji bi podsećao na Helsinške sporazume iz 1975.

- Takvi pregovori moraće da se vode između dve ravnopravne strane - rekao je Pavel.

- Ne tako da Rusija nameće rešenja, već da se dođe do dogovora koji će na neki način ponovo uspostaviti stanje kakvo smo imali krajem sedamdesetih godina.

Pavel je takođe ocenio da Evropa mora biti sposobna da vodi i dobije rat bez značajne pomoći Sjedinjenih Američkih Država. Upozorio je da, ukoliko SAD budu "zauzete negde drugde, na primer u Indo-Pacifiku", i ne budu u mogućnosti da obezbede ključne sposobnosti poput obaveštajnih podataka, transporta, komunikacija i logistike, "Evropa mora biti u stanju da sve to uradi sama".

Ruske rakete i dronovi više puta su narušili vazdušni prostor NATO-a tokom masovnih napada na Ukrajinu, a Poljska i Rumunija prijavile su incidente i padanje ostataka projektila na svoju teritoriju od kraja 2023. godine. Rumunija je već ovlastila svoju vojsku da obara dronove koji uđu u njen vazdušni prostor i pozvala na snažniji odgovor NATO-a.

Češka je među najaktivnijim evropskim saveznicima Ukrajine. Predvodi inicijativu za nabavku municije kojom je 2024. godine obezbeđeno 1,5 miliona granata, a cilj je da se do kraja 2025. dostavi još do 1,8 miliona. Prag je takođe pružio obimnu vojnu pomoć, prihvatio veliki broj ukrajinskih izbeglica i podržao jačanje bezbednosne saradnje tokom poseta predsednika Volodimira Zelenskog.

(The Kyiv Independent)

