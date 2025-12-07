"ODUSTAĆEMO OD ČLANSTVA U NATO UZ JEDAN USLOV" Ukrajina podvukla svoje crvene linije

NAKON što su pregovarači predsednika SAD Donalda Trampa Stiv Vitkof i Džered Kušner početkom prošle sedmice otkazali sastanak sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, posle njihovog susreta u Moskvi s Vladimirom Putinom, sada su konačno imali telefonski razgovor i sa njim.

Prema onome što je procurilo u javnost, prema američkoj agenciji Axios i ukrajinskom portalu informator.ua, glavne teme bila su pitanja teritorija i bezbednosnih garancija za Ukrajinu kako od strane SAD-a i NATO, tako i onih koje bi trebala dati Rusija.

Axios to naziva "kritičnim problemima" i neophodnošču "teritorijalnog kompromisa", ali navodi da su bezbednosne garancije SAD-a Kijevu najvažnija stavka.

- Glavna neslaganja su oko teritorijalnih pitanja i bezbednosnih garancija. Nastojimo osigurati da dogovorena rešenja budu realna, pravedna i održiva - rekla je ukrajinska ambasadorka u SAD-u Olha Stefanišina.

Garancije bezbednosti

Kako navodi predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski, u sporazumu treba precizno definisati ruske i zapadne garancije ukrajinskoj bezbednosti, odnosno čvrstu podršku da Rusija neće prekršiti obećanja i, kako kaže ukrajinski predsednik, skinuti s dnevnog reda opasnost i pretnju "od treće ruske agresije na Ukrajinu".

Prema ukrajinskom portalu Obozrevatel.ua, ne zna se je li razgovarano o ukrajinskom članstvu u NATO, ali prema nekim informacijama iz Kijeva, Ukrajina bi pristala da ne bude formalna članica Severnoatlantskog saveza ako bi oni garantovali da će joj pomoći u slučaju da Rusija ponovno, nakon sporazuma, napadne.

Primeniti član 5

Drugim rečima, da se na nju, bez obzira na to što nije članica, primeni član 5, koji predviđa da će sve članice pomoći napadnutoj zemlji.

S druge strane, prema nezvaničnim informacijama iz Kremlja, ta stavka za Putina uopšte ne dolazi u obzir.

- Mi znamo samo za bezbednosne garancije koje traži Rusija - navodi portal Ukrajinska pravda. Rusija želi da se ograniči snaga i brojnost ukrajinske vojske te da ona ne bude članica NATO i da sa njima nema nikakve vojno-sigurnosne sporazume te da se NATO pismeno obaveže da se više neće širiti na istok. Očito se tu žele osigurati da se Gruzija, Moldavija i Armenija neće priključivati NATO, navodi Jutarnji.hr.

U Kijevu smatraju da je to zamka koja može Rusiji omogućiti u budućnosti novu intervenciju.

