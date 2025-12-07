OKONČANJE RATA U UKRAJINI JE BLIZU: Kelog otkrio koja dva pitanja su ostala nerešena
OKONČANjE ukrajinskog konflikta je blizu, ali i dalje ostaje nerešeno pitanje Zaporoške nuklearne elektrane i teritorije DNR, izjavio je specijalni izaslanik predsednika SAD za Ukrajinu Kit Kelog na forumu koji je organizovala predsednička fondacija Ronalda Regana u Kaliforniji.
- Poslednjih 10 metara do cilja je najteže. Zaista verujem da nam je ostalo nekoliko pitanja, a to su Donecka oblast i Zaporoška nuklearna elektrana, ogroman objekat. Mislim da, ako rešimo ta dva pitanja, ostalo će se dobro složiti - rekao je Kelog.
On je još jednom potvrdio da Vašington neće slati američke vojnike u Ukrajinu.
Teritorije Donbasa i Novorusije preći će pod kontrolu Rusije u svakom slučaju - vojnim ili nekim drugim putem, izjavio je u decembru predsednik Rusije Vladimir Putin.
Podsetimo, Zaporoška nuklearna elektrana je svojina Ruske Federacije. Donecka i Luganska Narodna Republika, kao i Zaporoška i Hersonska oblast, ujedinile su se sa Rusijom nakon referenduma 2022. godine.
(Sputnjik)
