OKONČANjE ukrajinskog konflikta je blizu, ali i dalje ostaje nerešeno pitanje Zaporoške nuklearne elektrane i teritorije DNR, izjavio je specijalni izaslanik predsednika SAD za Ukrajinu Kit Kelog na forumu koji je organizovala predsednička fondacija Ronalda Regana u Kaliforniji.

Foto: AP

- Poslednjih 10 metara do cilja je najteže. Zaista verujem da nam je ostalo nekoliko pitanja, a to su Donecka oblast i Zaporoška nuklearna elektrana, ogroman objekat. Mislim da, ako rešimo ta dva pitanja, ostalo će se dobro složiti - rekao je Kelog.

On je još jednom potvrdio da Vašington neće slati američke vojnike u Ukrajinu.

Teritorije Donbasa i Novorusije preći će pod kontrolu Rusije u svakom slučaju - vojnim ili nekim drugim putem, izjavio je u decembru predsednik Rusije Vladimir Putin.

Podsetimo, Zaporoška nuklearna elektrana je svojina Ruske Federacije. Donecka i Luganska Narodna Republika, kao i Zaporoška i Hersonska oblast, ujedinile su se sa Rusijom nakon referenduma 2022. godine.

(Sputnjik)