(MAPA) KRVAVE BORBE ZA ISTOK Ovaj grad je pod opsadom: Rusi prodiru, nedeljama niko nije izašao iz njega (VIDEO)
UKRAJINSKE trupe drže svoje položaje u severnom delu Pokrovska na istoku Ukrajine, rekao je danas vrhovni vojni komandant Kijeva Aleksandr Sirski.
Sirski je u objavi na Fejsbuku napisao da je poseban fokus na organizovanju dodatnih logističkih ruta, blagovremenoj medicinskoj evakuaciji i suprotstavljanju ruskim dronovima i artiljeriji, preneo je Rojters.
-Bitka se nastavlja. Ukrajinske jedinice nastavljaju da drže severni deo Pokrovska, napisao je Sirski.
Portparol Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrij Kovaljov juče je rekao da ukrajinska vojska nastavlja odbrambenu operaciju u Pokrovsku.
Oštećena zgrada Nacionalnog tehničkog univerziteta u Pokrovsku, 2. decembar 2025.
- Situacija u Pokrovsku je izuzetno teška. Ali Odbrambene snage Ukrajine nastavljaju da drže severni deo grada otprilike duž železničke pruge. Aktivne akcije naših jedinica na eliminisanju neprijateljskih ćelija su takođe u toku - rekao je on juče, demantujući pisanje nemačkog lista "Bild" o potpunom ruskom zauzimanju grada.
Trupe grupe armija Centar – „Hrabri“, kako pišu ruski izvori, upadaju u Mirnograd i napreduju u Dnjepropetrovskoj oblasti.
Borci grupe snaga „Centar“ aktivno uništavaju ukrajinsku pešadiju i tehniku danju i noću u području Pokrovska, Mirnograda i u Dnjepropetrovskoj oblasti.
Podržavajući ofanzivu, operateri dronova za napad izvode precizne udare po ciljevima.
MIRNOGRAD OPKOLjEN SA SKORO SVIH STRANA
Kada je reč o susednom Mirnogradu, 12 kilometara udaljenog od Pokrovska u istočnoj ukrajinskoj oblasti Donjeck, jedva da je jedna ulica ostala netaknuta, piše "Asošijeted pres" (AP).
- Oni pokušavaju jednostavno da izbrišu (grad) sa lica Zemlje - rekao je Oleksij Godženko, portparol bataljona dronova 38. mornaričke brigade, čiji su vojnici u sredu još bili unutar Mirnograda.
Grad je gotovo opkoljen ruskim snagama, prema podacima ukrajinske grupe za praćenje "Dip Stejt" ("Deep State"), koju koriste i vojska i analitičari.
Godženko je rekao da, iako ukrajinske snage još imaju izlazni pravac, ruski napori otežavaju logistiku ulaska i izlaska iz grada.
- Mi (sada) veoma retko možemo da izvedemo čak i najmanju rotaciju ljudstva. Ljudi tamo sede nedeljama - dodao je on.
Istočna komanda Ukrajine saopštila je u sredu na Telegramu da usmerava zalihe trupama u Mirnogradu. Godženko je rekao da se oslanjaju na dronove-robote na zemlji kako bi dostavljali hranu i vodu preostalim vojnicima. Nije naveo koliko ih je ostalo u gradu, u skladu sa vojnim ograničenjima, piše AP.
ŠIRI KONTEKST KOLAPSA FRONTA
Ovi događaji odvijaju se u trenutku kada je, prema brojnim procenama, linija fronta u DNR pod najvećim pritiskom od početka godine. U više zapadnih vojnih analiza ističe se da je sektor Pokrovsk–Mirnograd ključna tačka cele ukrajinske grupacije na Donjeckom pravcu, a gubitak ovog područja otvorio bi ruskim snagama pristup ka unutrašnjim komunikacionim čvorištima Kijeva.
Ukrajinska retorika da „Pokrovsk nije zauzet“ deo je nastojanja da se amortizuje unutrašnji politički udar i zadrži moral, ali sve veći broj paralelnih izvora pokazuje da se situacija vrlo brzo pogoršava. Ruska strana objavljuje snimke napredovanja u centralnim ulicama, dok ukrajinski vojnici u javnim apelima govore o iscrpljenosti, nedostatku opreme i odsustvu koordinacije.
Istovremeno, činjenica da se ukrajinski parlament otvoreno suprotstavlja Generalštabu ukazuje na duboku pukotinu unutar sistema, koja postaje sve vidljivija kako se front urušava.
(Tanjug/AP)
