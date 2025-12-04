UKRAJINSKE trupe drže svoje položaje u severnom delu Pokrovska na istoku Ukrajine, rekao je danas vrhovni vojni komandant Kijeva Aleksandr Sirski.

Sirski je u objavi na Fejsbuku napisao da je poseban fokus na organizovanju dodatnih logističkih ruta, blagovremenoj medicinskoj evakuaciji i suprotstavljanju ruskim dronovima i artiljeriji, preneo je Rojters.

-Bitka se nastavlja. Ukrajinske jedinice nastavljaju da drže severni deo Pokrovska, napisao je Sirski.

Portparol Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrij Kovaljov juče je rekao da ukrajinska vojska nastavlja odbrambenu operaciju u Pokrovsku.

Oštećena zgrada Nacionalnog tehničkog univerziteta u Pokrovsku, 2. decembar 2025.

- Situacija u Pokrovsku je izuzetno teška. Ali Odbrambene snage Ukrajine nastavljaju da drže severni deo grada otprilike duž železničke pruge. Aktivne akcije naših jedinica na eliminisanju neprijateljskih ćelija su takođe u toku - rekao je on juče, demantujući pisanje nemačkog lista "Bild" o potpunom ruskom zauzimanju grada.

Trupe grupe armija Centar – „Hrabri“, kako pišu ruski izvori, upadaju u Mirnograd i napreduju u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Borci grupe snaga „Centar“ aktivno uništavaju ukrajinsku pešadiju i tehniku danju i noću u području Pokrovska, Mirnograda i u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Podržavajući ofanzivu, operateri dronova za napad izvode precizne udare po ciljevima.

MIRNOGRAD OPKOLjEN SA SKORO SVIH STRANA

Kada je reč o susednom Mirnogradu, 12 kilometara udaljenog od Pokrovska u istočnoj ukrajinskoj oblasti Donjeck, jedva da je jedna ulica ostala netaknuta, piše "Asošijeted pres" (AP).

- Oni pokušavaju jednostavno da izbrišu (grad) sa lica Zemlje - rekao je Oleksij Godženko, portparol bataljona dronova 38. mornaričke brigade, čiji su vojnici u sredu još bili unutar Mirnograda.

Ilustracija telegram rybar

Grad je gotovo opkoljen ruskim snagama, prema podacima ukrajinske grupe za praćenje "Dip Stejt" ("Deep State"), koju koriste i vojska i analitičari.

In the Dobropillya direction, Russian forces continued to advance northwest of Pokrovsk and in the Myrnohrad pocket.



In the northwest, Russian forces continued pushing west down the railway line, capturing new positions in the windbreaks. They also consolidated in the… pic.twitter.com/n2sCpPxBAg — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) December 4, 2025

Godženko je rekao da, iako ukrajinske snage još imaju izlazni pravac, ruski napori otežavaju logistiku ulaska i izlaska iz grada.

- Mi (sada) veoma retko možemo da izvedemo čak i najmanju rotaciju ljudstva. Ljudi tamo sede nedeljama - dodao je on.

Istočna komanda Ukrajine saopštila je u sredu na Telegramu da usmerava zalihe trupama u Mirnogradu. Godženko je rekao da se oslanjaju na dronove-robote na zemlji kako bi dostavljali hranu i vodu preostalim vojnicima. Nije naveo koliko ih je ostalo u gradu, u skladu sa vojnim ograničenjima, piše AP.

ŠIRI KONTEKST KOLAPSA FRONTA

Ovi događaji odvijaju se u trenutku kada je, prema brojnim procenama, linija fronta u DNR pod najvećim pritiskom od početka godine. U više zapadnih vojnih analiza ističe se da je sektor Pokrovsk–Mirnograd ključna tačka cele ukrajinske grupacije na Donjeckom pravcu, a gubitak ovog područja otvorio bi ruskim snagama pristup ka unutrašnjim komunikacionim čvorištima Kijeva.

Ukrajinska retorika da „Pokrovsk nije zauzet“ deo je nastojanja da se amortizuje unutrašnji politički udar i zadrži moral, ali sve veći broj paralelnih izvora pokazuje da se situacija vrlo brzo pogoršava. Ruska strana objavljuje snimke napredovanja u centralnim ulicama, dok ukrajinski vojnici u javnim apelima govore o iscrpljenosti, nedostatku opreme i odsustvu koordinacije.

Istovremeno, činjenica da se ukrajinski parlament otvoreno suprotstavlja Generalštabu ukazuje na duboku pukotinu unutar sistema, koja postaje sve vidljivija kako se front urušava.

