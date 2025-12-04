Svet

(MAPA) KRVAVE BORBE ZA ISTOK Ovaj grad je pod opsadom: Rusi prodiru, nedeljama niko nije izašao iz njega (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 12. 2025. u 15:00

UKRAJINSKE trupe drže svoje položaje u severnom delu Pokrovska na istoku Ukrajine, rekao je danas vrhovni vojni komandant Kijeva Aleksandr Sirski.

(МАПА) КРВАВЕ БОРБЕ ЗА ИСТОК Овај град је под опсадом: Руси продиру, недељама нико није изашао из њега (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Sirski je u objavi na Fejsbuku napisao da je poseban fokus na organizovanju dodatnih logističkih ruta, blagovremenoj medicinskoj evakuaciji i suprotstavljanju ruskim dronovima i artiljeriji, preneo je Rojters.

-Bitka se nastavlja. Ukrajinske jedinice nastavljaju da drže severni deo Pokrovska, napisao je Sirski.

Foto Tanjug/AP

Portparol Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrij Kovaljov juče je rekao da ukrajinska vojska nastavlja odbrambenu operaciju u Pokrovsku.

Oštećena zgrada Nacionalnog tehničkog univerziteta u Pokrovsku, 2. decembar 2025.

- Situacija u Pokrovsku je izuzetno teška. Ali Odbrambene snage Ukrajine nastavljaju da drže severni deo grada otprilike duž železničke pruge. Aktivne akcije naših jedinica na eliminisanju neprijateljskih ćelija su takođe u toku - rekao je on juče, demantujući pisanje nemačkog lista "Bild" o potpunom ruskom zauzimanju grada.

Trupe grupe armija Centar – „Hrabri“, kako pišu ruski izvori, upadaju u Mirnograd i napreduju u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Borci grupe snaga „Centar“ aktivno uništavaju ukrajinsku pešadiju i tehniku danju i noću u području Pokrovska, Mirnograda i u Dnjepropetrovskoj oblasti.
Podržavajući ofanzivu, operateri dronova za napad izvode precizne udare po ciljevima.

MIRNOGRAD OPKOLjEN SA SKORO SVIH STRANA

Kada je reč o susednom Mirnogradu, 12 kilometara udaljenog od Pokrovska u istočnoj ukrajinskoj oblasti Donjeck, jedva da je jedna ulica ostala netaknuta, piše "Asošijeted pres" (AP).

- Oni pokušavaju jednostavno da izbrišu (grad) sa lica Zemlje - rekao je Oleksij Godženko, portparol bataljona dronova 38. mornaričke brigade, čiji su vojnici u sredu još bili unutar Mirnograda.

Ilustracija telegram rybar

Grad je gotovo opkoljen ruskim snagama, prema podacima ukrajinske grupe za praćenje "Dip Stejt" ("Deep State"), koju koriste i vojska i analitičari.

Godženko je rekao da, iako ukrajinske snage još imaju izlazni pravac, ruski napori otežavaju logistiku ulaska i izlaska iz grada.

- Mi (sada) veoma retko možemo da izvedemo čak i najmanju rotaciju ljudstva. Ljudi tamo sede nedeljama - dodao je on.

Istočna komanda Ukrajine saopštila je u sredu na Telegramu da usmerava zalihe trupama u Mirnogradu. Godženko je rekao da se oslanjaju na dronove-robote na zemlji kako bi dostavljali hranu i vodu preostalim vojnicima. Nije naveo koliko ih je ostalo u gradu, u skladu sa vojnim ograničenjima, piše AP.

ŠIRI KONTEKST KOLAPSA FRONTA

Ovi događaji odvijaju se u trenutku kada je, prema brojnim procenama, linija fronta u DNR pod najvećim pritiskom od početka godine. U više zapadnih vojnih analiza ističe se da je sektor Pokrovsk–Mirnograd ključna tačka cele ukrajinske grupacije na Donjeckom pravcu, a gubitak ovog područja otvorio bi ruskim snagama pristup ka unutrašnjim komunikacionim čvorištima Kijeva.

Ukrajinska retorika da „Pokrovsk nije zauzet“ deo je nastojanja da se amortizuje unutrašnji politički udar i zadrži moral, ali sve veći broj paralelnih izvora pokazuje da se situacija vrlo brzo pogoršava. Ruska strana objavljuje snimke napredovanja u centralnim ulicama, dok ukrajinski vojnici u javnim apelima govore o iscrpljenosti, nedostatku opreme i odsustvu koordinacije.

Istovremeno, činjenica da se ukrajinski parlament otvoreno suprotstavlja Generalštabu ukazuje na duboku pukotinu unutar sistema, koja postaje sve vidljivija kako se front urušava.

(Tanjug/AP)

