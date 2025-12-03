RUSKA spoljna obaveštajna služba (SVR) upozorila je da francuska vlada trenutno istražuje načine da se direktno uključi u tekući rusko-ukrajinski rat, pozivajući se na novu vladinu uredbu kojom se odobrava korišćenje privatnih vojnih kompanija za pomoć stranim državnim akterima uključenim u oružani sukob.

Agencija je tvrdila da nema mnogo dvosmislenosti da je ovaj dekret donet imajući u vidu Ukrajinu i da bi prisustvo francuskih privatnih vojnih kompanija u Ukrajini, pod maskom „referentnih operatera“, bilo smatrano direktnom francuskom intervencijom. Dodala je da će francusko osoblje na terenu biti mete visokog prioriteta za ruske napade.

Obaveštajna služba je dalje snažno implicirala da su neke francuske snage već na terenu, napominjući da upravljanje francuskim borbenim avionom Miraž 2000, nedavno doniranim ukrajinskom vazduhoplovstvu, zahteva stručnost koju Ukrajina ne poseduje.



Zapadni savetnici, logističari, borci i drugo osoblje igrali su centralnu i sve veću ulogu u ukrajinskim ratnim naporima od početka 2022. godine, od britanskih kraljevskih marinaca raspoređenih za borbene operacije na prvoj liniji fronta, do američkih plaćenika grupe za posmatranje naprednih snaga koji su podržavali napad predvođen Ukrajinom na region Kurska, a pripadaju im na terenu u Rusiji. Ove snage su stalno bile prioritet za ciljanje, a značajan incident bio je raketni napad 16. januara 2024. godine, usmeren na sedište pretežno francuskih, evropskih izvođača radova, što je prouzrokovalo najmanje 80 žrtava, od kojih je 60 ili više poginulo.

Ruski državni mediji su izvestili da je to osoblje bilo „visoko obučeni stručnjaci koji rade na specifičnim sistemima naoružanja previše složenim za prosečne ukrajinske regrute“, što je „stavilo van upotrebe neka od najsmrtonosnijih i najdugometnijih oružja u ukrajinskom arsenalu dok se ne pronađu novi stručnjaci“ koji bi ih zamenili.

Mogućnost da evropske države izvrše veliko raspoređivanje kopnenih snaga u Ukrajini dobila je sve veću podršku zemalja širom kontinenta od početka 2024. godine, kako se vojna pozicija Ukrajine pogoršavala, a pozive na takvu intervenciju uputili su evropski lideri poput estonske premijerke Kaje Kalas, poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog, litvanskog ministra spoljnih poslova Gabrijelijusa Landsbergisa i finske ministarke spoljnih poslova Eline Valtonen, između ostalih. Uz Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska je najviše podržavala eskalaciju sukoba na takav način, a britanski premijer Kir Starmer je 2. marta objavio da su Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska spremne da predvode „koaliciju voljnih“, što bi moglo da uključi raspoređivanje kopnenih snaga i aviona radi obezbeđivanja položaja zemlje na frontu.

Krajem oktobra, komandant francuskih kopnenih snaga, general Pjer Šil, obećao je da će zemlja biti spremna da rasporedi kopnene snage u Ukrajini 2026. godine ako bude potrebno. „Bićemo spremni da rasporedimo snage kako bismo podržali Ukrajinu kao deo bezbednosnih garancija, ako to bude potrebno“, izjavio je on, dodajući da predviđa da će 2026. „biti godina koalicija“. Ozbiljna vojna ograničenja evropskih država i veliko oslanjanje na podršku Sjedinjenih Država, koje su bile daleko manje spremne na eskalaciju, smatraju se glavnim faktorima koji su odvraćali eskalaciju.

