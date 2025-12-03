"NATO ŽELI RAT": Sijarto o potkopavanju američkih planova za okončanje rata u Ukrajini
EVROPSKE zemlje NATO-a žele rat sa Rusijom i potkopavaju američke mirovne napore, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
- Glavne evropske članice NATO-a žele rat, tačnije rat sa Rusijom, i zato pokušavaju da potkopaju sve mirovne napore Donalda Trampa. Moramo pretpostaviti da glavne evropske članice NATO-a ne žele mir; one žele rat sa Rusijom - rekao je Sijarto mađarskim novinarima u Briselu nakon sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a.
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u utorak da Rusija nema nameru da ratuje sa Evropom, ali ako sama Evropa odluči da se bori, Rusija je spremna odmah.
(Sputnjik)
Preporučujemo
HAOS U KIJEVU: Odlazak Jermaka pokrenuo lavinu - da li je Zelenski sledeći?
03. 12. 2025. u 15:02
NEPRIHVATLjIVO ZA MAĐARSKU I SLOVAČKU! Hitno se oglasio Sijarto zbog Evrope i ruskog gasa
03. 12. 2025. u 14:10
"PRORATNI FANATICI" Sijarto: Deo Evrope saglasan sa Briselom i želi da ratuje sa Rusijom
03. 12. 2025. u 13:07
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)