"NATO ŽELI RAT": Sijarto o potkopavanju američkih planova za okončanje rata u Ukrajini

EVROPSKE zemlje NATO-a žele rat sa Rusijom i potkopavaju američke mirovne napore, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

- Glavne evropske članice NATO-a žele rat, tačnije rat sa Rusijom, i zato pokušavaju da potkopaju sve mirovne napore Donalda Trampa. Moramo pretpostaviti da glavne evropske članice NATO-a ne žele mir; one žele rat sa Rusijom - rekao je Sijarto mađarskim novinarima u Briselu nakon sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u utorak da Rusija nema nameru da ratuje sa Evropom, ali ako sama Evropa odluči da se bori, Rusija je spremna odmah.

(Sputnjik)