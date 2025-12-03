Svet

"NATO ŽELI RAT": Sijarto o potkopavanju američkih planova za okončanje rata u Ukrajini

K. Despotović

03. 12. 2025. u 19:13

EVROPSKE zemlje NATO-a žele rat sa Rusijom i potkopavaju američke mirovne napore, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

НАТО ЖЕЛИ РАТ: Сијарто о поткопавању америчких планова за окончање рата у Украјини

Foto: Profimedia

- Glavne evropske članice NATO-a žele rat, tačnije rat sa Rusijom, i zato pokušavaju da potkopaju sve mirovne napore Donalda Trampa. Moramo pretpostaviti da glavne evropske članice NATO-a ne žele mir; one žele rat sa Rusijom - rekao je Sijarto mađarskim novinarima u Briselu nakon sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u utorak da Rusija nema nameru da ratuje sa Evropom, ali ako sama Evropa odluči da se bori, Rusija je spremna odmah.

(Sputnjik)

