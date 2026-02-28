Svet

HITNO OGLAŠAVANJE NETANJAHUA NAKON NAPADA NA IRAN: Ovo je cilj operacije udara na Teheran

28. 02. 2026. u 09:49

IZRAEL i Sjedinjene Države su u subotu ujutru pokrenuli napad na Iran, a iranski državni mediji su izvestile o eksplozijama koje su se čule u Teheranu, Komu, Isfahanu, Kermanšahu i Karadžu.

Foto: Printscreen

Izvor iz bezbednosnih snaga potvrdio je za Valu da su Sjedinjene Države uključene u napade. Američki zvaničnik je takođe rekao Rojtersu da su američki napadi u Iranu „u toku“, dodajući da se napadi na Iran izvode iz vazduha i mora.

Premijer Benjamin Netanjahu izdao je saopštenje u kojem je naveo da je cilj operacije svrgavanje ajatolahovog režima sa vlasti.

Operacija će „stvoriti uslove da hrabri iranski narod uzme svoju sudbinu u svoje ruke“, rekao je on.

„Došlo je vreme da svi delovi naroda u Iranu... uklone jaram tiranije sa (režima) i donesu slobodan i miroljubiv Iran“, dodao je.

Iranski prestolonaslednik Reza Pahlavi takođe je izdao sličnu izjavu, pozivajući iranske vojne i policijske oficire da pomognu antirežimske aktivnosti i svrgnu islamski režim.

Izrael je u subotu ujutru uveo vanredno stanje, dok je IDF poslao nacionalno upozorenje svim građanima da ostanu u blizini zaštićenih prostora.

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

