TRAMP: I dalje mnogo volim Ilona Maska

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da i dalje mnogo voli američkog milijardera Ilona Maska, uprkos njihovom javnom razlazu ranije ove godine zbog zakonskog paketa poznatog kao "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA) koji je usvojio Kongres SAD-a kao glavni deo programa drugog Trampovog mandata. predsednika Donald Trump.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Na kraju mesečnog sastanka kabineta, novinar Foksa pitao je Trampa da li se Mask vratio u njegov krug prijatelja nakon sukoba, na šta je on rekao da zapravo ne zna.

- Mislim, mnogo volim Ilona - rekao je on i pohvalio Maskovu podršku tokom izborne kampanje 2024. godine, ali i podsetio na njihov nesporazum oko politike vezane za električna vozila.

Mask je bio stalno prisutan u Beloj kući u ranim danima Trampovog drugog mandata, kada je preuzeo ulogu faktičkog lidera Ministarstva za efikasnost vlade (DOGE).

Radio je kao specijalni državni službenik angažovan da pomogne u vođenju tog odeljenja, redovno prisustvovao sastancima kabineta i pojavljivao se sa Trampom na javnim događajima.

Njegova uloga u DOGE završila se krajem maja.

Mask je snažno podržavao Trampa tokom izbornog ciklusa 2024. godine, obilazeći ključne savezne države koje su na kraju sve glasale za republikanskog kandidata, a protiv bivše potpredsednice SAD Kamale Haris.

Tramp je više puta hvalio Maskove napore u DOGE da ukloni potencijalnu prekomernu potrošnju, prevare i loše upravljanje na saveznom nivou, koje su kritikovali državni službenici i demokrate, koji su ove godine često protestovali protiv Trampove administracije i samog Maska.

Njihovo blisko prijateljstvo raspalo se u junu, kada je Mask počeo javno da ismeva zakon "One Big Beautiful Bill", obiman paket zakona koji je Tramp potpisao u julu i koji se odnosi na poreze, migracije, energetiku, odbranu i državni dug.

Mask je kritikovao zakon, za koji se Tramp zalagao od početka svog drugog mandata, objavivši na platformi X da će to biti "najveće povećanje gornje granice duga u istoriji", a u ličnom napadu na Trampa napisao da se Tramp nalazi u Epstinovim dokumentima.

Tramp je ranije rekao medijima da se njihov odnos promenio kada je on počeo da razmatra ukidanje propisa za električna vozila, što bi uticalo na Teslu, Maskovu vodeću kompaniju.

U junu je potpisao tri kongresne rezolucije kojima se ukidaju stroga pravila Kalifornije o dizel motorima i obaveze u vezi sa prodajom električnih vozila, uz komentar da će njegov potpis zauvek ukinuti kalifornijske propise.

Njih dvojica su iznenada prekinuli odnose u junu, a Mask je nekoliko nedelja kasnije povremeno pružao podršku pojedinim Trampovim odlukama na društvenim mrežama, poput reči hvale za dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hamas u julu.

Mask se ponovo pojavio u Trampovom okruženju u septembru, tokom komemoracije američkog patriote Čarlija Kirka, koji je ubijen 10. septembra.

Njih dvojica su viđeni kako sede jedan pored drugog i razgovaraju tokom ceremonije.

Mask je 18. novembra prisustvovao u Beloj kući večeri sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom i desetinama uglednih poslovnih lidera.

(Tanjug)

