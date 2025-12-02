PUTIN OPASNO ZAPRETIO Ako Evropa započne rat neće biti koga da vodi pregovore: "Narednih dana padaju Kupjansk i Uzlovoj"
U KUPJANSKU-Uzlovaiji trenutno traju borbe, a prema rečima ruskog lidera Vladimira Putina, ruske oružane snage će za nekoliko dana zauzeti ovo naselje.
Putin je dodao da Rusija trenutno kontroliše desnu i levu obalu kod Kupjanska.
-Malo južnije (od Kupjanska), uz obalu reke, nalazi se još jedno naselje koje se zove Kupjansk-Uzlovaja. Mislim da tamo ima dve hiljade zgrada. Tamo se vode borbe, 600 zgrada, negde oko hiljadu, 600-650 zgrada je u rukama ruske vojske. Napredujemo. Mislim da ćemo i to naselje zauzeti za nekoliko dana. To je posebno naselje, rekao je Putin novinarima.
Takođe je naglasio da Rusija ne planira da vodi rat protiv Evrope.
"Rusija ne namerava da ratuje sa evropskim zemljama, ali ako Evropa započne rat, Rusija je spremna odmah, poručio je Vladimir Putin, dodajući da bi u takvoj situaciji Moskva "ne bi imala nikoga sa kim bi mogla da vodi pregovore", prenela je Prototema.
On je dodao da, po njegovom mišljenju, Evropa ometa administraciju predsednika SAD u postizanju mira po pitanju Ukrajine.
Putin je ovo izgovorio na forumu "Rusija zove", uoči susreta sa Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom, koji je počeo nešto pre 16 časova.
(Kurir.rs/RIA.ru)
