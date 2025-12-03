RUSI LOVE F-16 DRONOVIMA, OPASNO MENJAJUĆI TAKTIKU: Po prvi put, rakete vazduh-vazduh R-60 na Geranju (VIDEO)

DRON sa integrisanom ruskom raketom vazduh-vazduh R-60 prijavio je ukrajinski bloger i stručnjak za elektronsko ratovanje i vojne komunikacije Serhij (Sergej) „Fleš“ Beskrestnov na svom Telegram kanalu. P

Foto MoD Ukrajine

rema njegovim rečima, ova kombinacija predstavlja novi trend Rusije da se suprotstavi ukrajinskim helikopterima i lovačkim avionima, koji se koriste za obaranje ovih dronova.

Slike objavljene na njegovim društvenim mrežama ukazuju na obaranje takvog drona opremljenog raketom vazduh-vazduh R-60 od strane ukrajinskih vojnika bataljona Darknoud, dela 412. brigade Nemezis.

Rusi su prvi put opremili dronove „Geranj“ raketama vazduh-vazduh R-60. Ove rakete su obično integrisane u više tipova sovjetskih aviona, kao što su MiG-21, MiG-25, MiG-29, Su-24 ili Su-25.

-Danas je prvi put na Šahedu (Geranju) primećena raketa R-60 vazduh-vazduh. Integracija ima za cilj uništavanje helikoptera i taktičkih aviona koji prate ove dronove, objasnio je juče ukrajinski stručnjak.

Ukrajinsko-britanski Difens Ekspres izveštava da raketa R-60, razvijena 1960-ih, ima domet do 7 km u standardnoj verziji i do 8 km u nadograđenoj verziji R-60M. Međutim, na malim visinama, efektivni domet pada na oko 1,5 km.

Iako teži samo 44 kg, eksplozivno punjenje dostiže 3 kg, a 3,5 kg za varijantu R-60M iz 1970-ih. Međutim, tehnički problemi sistema su očigledni, navode Ukrajinci. Raketa koristi infracrveni sistem za identifikaciju cilja OGS-60TI „Komar“, sa uskim uglom detekcije od samo 24 stepena, odnosno 34 stepena u modernizovanoj verziji OGO-75 „Komar-M“. Dakle, da bi raketa uhvatila cilj, operater drona mora precizno da orijentiše dron i drži ukrajinski avion u vidnom polju rakete dok se cilj ne zaključa.

Ukrajinski stručnjaci procenjuju da su dronovi opremljeni mrežnim modemima, koji u suštini pretvaraju uređaj u veliko FPV. Ova adaptacija značajno povećava opasnost za ukrajinske helikoptere i avione koji se koriste za presretanje dronova Šahed.

Ukrajinci veruju da integracijom raketa R-60 vazduh-vazduh na dronove Geranj, Rusija ne samo da ima za cilj da pogodi avione ili helikoptere koji se trude da obore iste dronove, već ih može koristiti i za pratnju drugih dronova dugog dometa, što bi moglo zahtevati preispitivanje taktike protivvazdušne odbrane i načina delovanja ukrajinske vojne avijacije.

Tehnički podvig kojem Rusi pribegavaju integrisanjem raketa vazduh-vazduh na dronove dolazi nakon, piše ukrajinska agencija Unian , pozivajući se na Business Insider, da Rusija sve više testira dronove Šahed u lovačkim ulogama protiv ukrajinske avijacije, što je fenomen koji označava novu etapu u ruskoj taktici.

Zamenik ministra odbrane Ukrajine, Jurij Mironenko, potvrdio je da upravljanje ovim dronovima sa zemlje u realnom vremenu značajno komplikuje njihovo presretanje. Pored toga, neki dronovi su već opremljeni kamerama okrenutim unazad, dizajniranim za detekciju aviona ili helikoptera koji ih prate. Ukrajinske vlasti upozoravaju da je Rusija u protekloj godini mnogo uložila u razvoj i modernizaciju dronova, a adaptacije poput integracije raketa R-60 mogle bi ukazivati na veliku stratešku promenu u načinu izvođenja vazdušnih udara.

