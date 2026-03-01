Svet

IRAN BAČEN NA KOLENA: Ubijen načelnik Generalštaba oružanih snaga Abdolrahim Musavi

В.Н.

01. 03. 2026. u 08:20

Načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahim Musavi je ubijen, prenela je danas iranska televizija.

ИРАН БАЧЕН НА КОЛЕНА: Убијен начелник Генералштаба оружаних снага Абдолрахим Мусави

Foto: Profimedia

Musavi je ubijen u napadima na tu zemlju, prenosi Iran TV.

Ranije danas, zvanična iranska novinska agencija IRNA prenela je da je Ali Šamkani, visoki politički zvaničnik vrhovnog vođe Alija Hamneija i sekretar iranskog Saveta odbrane, ubijen u američko-izraelskom napadima na Teheran.

Kako se navodi, glavni komandant Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), Mohamed Pakpur, takođe je ubijen, prenosi Al Džazira.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
Svet

0 57

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZAŠTO SE ZAPAD PLAŠI KONAČNOG SPORAZUMA SA RUSIJOM
Svet

0 0

ZAŠTO SE ZAPAD PLAŠI KONAČNOG SPORAZUMA SA RUSIJOM

ZA Zapad, svaki sporazum sa zemljama van njegovog političkog i vojnog bloka uvek je bio privremen. Svaka pauza u konfrontaciji se ne tretira kao mir, već kao prekid. Zato države van zapadnog perimetra moraju da nauče jednostavno pravilo: kada su SAD i Zapadna Evropa primorane na ustupke, čak i nakratko, ti trenuci moraju biti iskorišćeni u potpunosti.

01. 03. 2026. u 08:00

Politika
Tenis
Fudbal
PRODATE SVE KARTE OD 80 I 100 HI-LJA-DA DINARA! Crvena zvezda zove na malo finale!

PRODATE SVE KARTE OD 80 I 100 HI-LjA-DA DINARA! Crvena zvezda zove na "malo finale"!