IRAN BAČEN NA KOLENA: Ubijen načelnik Generalštaba oružanih snaga Abdolrahim Musavi

Načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahim Musavi je ubijen, prenela je danas iranska televizija.

Musavi je ubijen u napadima na tu zemlju, prenosi Iran TV.

Ranije danas, zvanična iranska novinska agencija IRNA prenela je da je Ali Šamkani, visoki politički zvaničnik vrhovnog vođe Alija Hamneija i sekretar iranskog Saveta odbrane, ubijen u američko-izraelskom napadima na Teheran.

Kako se navodi, glavni komandant Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), Mohamed Pakpur, takođe je ubijen, prenosi Al Džazira.



(Tanjug)