IRAN BAČEN NA KOLENA: Ubijen načelnik Generalštaba oružanih snaga Abdolrahim Musavi
Načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahim Musavi je ubijen, prenela je danas iranska televizija.
Musavi je ubijen u napadima na tu zemlju, prenosi Iran TV.
Ranije danas, zvanična iranska novinska agencija IRNA prenela je da je Ali Šamkani, visoki politički zvaničnik vrhovnog vođe Alija Hamneija i sekretar iranskog Saveta odbrane, ubijen u američko-izraelskom napadima na Teheran.
Kako se navodi, glavni komandant Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), Mohamed Pakpur, takođe je ubijen, prenosi Al Džazira.
(Tanjug)
Preporučujemo
UZBUNA U MAĐARSKOJ! Orban poslao upozorenje naciji
01. 03. 2026. u 08:00
ODRŽANA SEDNICA SB UN O IRANU: Gutereš pozvao strane da se vrate za pregovarački sto
01. 03. 2026. u 07:21
TRAMP BRUTALNO ZAPRETIO IRANU: Ako udarite, uzvratićemo silom koja nikada nije viđena
01. 03. 2026. u 07:12
PAKAO U DUBAIJU! Iranci pogodili Burdž el Arab, simbol luksuza i jedan od najpoznatijih hotela na svetu (VIDEO)
IRANSKI dron pogodio je i hotel sa pet zvezdica Burdž el Arab u Dubaiju.
28. 02. 2026. u 23:12
EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".
28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21
SMEH DO SUZA: Pitali Hrvate da li znaju srpske reči - "Nikada neću pogoditi!" (VIDEO)
"LEBLEBIJA bi mogla biti karoserija."
27. 02. 2026. u 21:41
Komentari (0)