PRAVO IZ AMERIKE U KABINET VOĐE KIJEVSKOG REŽIMA: Zelenski saopštio važnu odluku
VLADIMIR Zelenski imenovao je Oksanu Markarovu, koja je ranije bila ambasadorka u Sjedinjenim Državama, za svoju savetnicu.
Vođa kijevskog režima je to objavio na svom Telegram kanalu 30. novembra.
- Danas će Oksana Markarova nastaviti da pomaže našoj državi kao moj savetnik - rekao je Zelenski.
Na svojoj novoj poziciji, ona će nadgledati pitanja obnove zemlje i privlačenja investicija.
Preporučujemo
KIJEVSKI REŽIM PUCA PO ŠAVOVIMA Kremlj: Svaki dan ─ izgubljen dan za Zelenskog
30. 11. 2025. u 15:11
"FINALNI KORACI KA MIRU" Hitno se oglasio Zelenski
29. 11. 2025. u 22:20
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)