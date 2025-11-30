Svet

PRAVO IZ AMERIKE U KABINET VOĐE KIJEVSKOG REŽIMA: Zelenski saopštio važnu odluku

Novosti online

30. 11. 2025. u 19:20

VLADIMIR Zelenski imenovao je Oksanu Markarovu, koja je ranije bila ambasadorka u Sjedinjenim Državama, za svoju savetnicu.

Foto: Profimedia

Vođa kijevskog režima je to objavio na svom Telegram kanalu 30. novembra.

- Danas će Oksana Markarova nastaviti da pomaže našoj državi kao moj savetnik - rekao je Zelenski.

Na svojoj novoj poziciji, ona će nadgledati pitanja obnove zemlje i privlačenja investicija.

