MINISTAR Sikorski: Tajni pregovori SAD i Rusije "kao Severni tok, samo sto puta gori"

MINISTAR spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski upozorio je da bi navodni tajni razgovori između predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o mogućem dogovoru u vezi sa Ukrajinom mogli imati dalekosežne posledice, ocenivši ih kao "Severni tok, ali puta sto".

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Podsećajući da je gasovod Severni tok zaobilazio države poput Poljske i Ukrajine, uskraćujući im tranzitne prihode i povećavajući uticaj Moskve, Sikorski je reagovao na pisanje "Vol strit džornala" o neformalnim pregovorima koji bi, navodno, mogli dovesti do pritiska na Ukrajinu da se odrekne dela teritorije u zamenu za veliki pristup američkih kompanija ruskim resursima, prenosi portal TVP World.

Prema navodima lista, razgovori su uključivali specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa Stiva Vitkofa, Trampovog zeta Džareda Kušnera i ruskog izaslanika Kirila Dmitrijeva, koji su razmatrali načine za oživljavanje ruske privrede kroz unosne poslove u oblasti retkih metala i energetike.

Sikorski je za TVN24 izjavio da Poljska neće učestvovati niti podržati bilo kakav aranžman koji bi teritoriju Ukrajine menjao za ekonomske interese.

Dodao je da ostaje neizvesno da li Vašington zaista razmatra brzo postizanje dogovora na štetu Kijeva, ali i naglasio da "nešto jeste u toku, jer su u to uključeni veoma ozbiljni ljudi".

Ilustracija V. N.

Sikorski je naveo da plan ne mora da odražava zvaničnu poziciju američke administracije i da "ne bi svi bili zadovoljni njime", ali je upozorio da je trenutak izuzetno rizičan za Evropu.

-Sada imamo veoma uznemirujući splet događaja, istakao je šef poljske diplomatije.

Premijer Poljske Donald Tusk takođe je kritikovao navodne predloge, poručivši da "ovde nije reč o miru, već o biznisu".

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć