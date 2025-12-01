OVO JE JAPANSKO PODVODNO SUPERORUŽJE: Plaši čak i Kinu, a po nalogu SAD braniće Tajvan
GEOPOLITIČKE tenzije u Indo-Pacifiku poslednjih dana ponovo rastu.
Analize i simulacije oružanih scenarija vrte se oko odnosa Japana, Kine i Tajvana, a novoizabrana japanska premijerka Sanae Takaichi ulazi u mandat za koji se već vidi da će biti izuzetno napet.
U tom kontekstu ponovo se otvara pitanje jednog od najopasnijih i najskrivenijih aduta Tokija, sistema koji već godinama izaziva zabrinutost kineskih vojnih planera.
JAPANSKO SUPERORUŽJE KOJE BRINE PEKING
Iako je Kina danas ubedljivo najveća pomorska sila na svetu sa više od 370 ratnih brodova i projekcijom da će samo do kraja ove godine dostići 395, odnosno najmanje 435 plovila do 2030. godine, jedan sektor ostaje njena Ahilova peta – protivpodmornička zaštita.
Američka mornarica, sa svoje strane, ima manji broj brodova, očekivanih 294 do 2030. godine, ali i dalje prednjači u broju nosača aviona i nuklearnih podmornica.
Japan se, međutim, oslanja na sasvim drugačiji koncept projekcije moći. I dok brojem nikako ne može da se takmiči sa kineskom flotom, Tokio poseduje nešto što predstavlja egzistencijalnu pretnju za kineske nosače aviona i amfibijske snage: flotu od 24 ultra-tihe AIP podmornice.
ZAŠTO SE KINA PLAŠI JAPANSKIH PODMORNICA?
Peking trenutno raspolaže sa 60 podmornica, od čega je 12 nuklearnih, ali je svestan da Japan ima nešto što se teže otkriva, presreće i uništava.
Većina japanskih podmornica koristi AIP (Air-Independent Propulsion), pogonski sistem koji im omogućava dugotrajno ronjenje bez izronjavanja i daleko tiši rad nego kod klasičnih dizel-električnih podmornica. U modernom podvodnom ratovanju tišina znači opstanak, a u slučaju napada Kine na Tajvan – strateški ključ.
SASTAV JAPANSKE PODMORNIČKE FLOTE
Japan ima oko 22–23 aktivne podmornice, dok flota “u širem smislu” (operativnih + planiranih i u izgradnji) može da dostigne i oko 26–28 jedinica, zavisno od rasporeda ulaska u službu, od toga:
7 pripada klasi Ojašio
12 je iz klase Sorju, od kojih 10 koristi napredne sisteme veštačke inteligencije za upravljanje i optimizaciju rada
4 su nove generacije – klasa Taigei, tehnički najnaprednije konvencionalne podmornice Japana (nema AIP, ali koristi napredne litijum-jonske baterije).
Sve pripadaju jurišnim podmornicama, namenjenim uništavanju površinskih borbenih grupa, što ih čini direktnom pretnjom kineskim nosačima aviona i desantnim grupama.
Klasa Sorju, predstavljena početkom 2000-ih, jedna je od tehnološki najsofisticiranijih konvencionalnih podmornica ikada izgrađenih. Sa deplasmanom od 4.200 tona (potopljene) i dužinom od 84 metra, one su među najvećima svoje vrste u svetu. U videu ispod možete videti nedavno porinuće šeste po redu podmornice klase Taigei, koja još nije u zvaničnoj službi.
TIŠE NEGO KINESKE: KLjUČNI RAZLOG STRAHA U PEKINGU
Stručnjaci već godinama tvrde da su japanske podmornice tiše od kineskih, što ih čini izuzetno opasnim u realnom sukobu.
Za kineske planere to nije akademsko pitanje, već centralna prepreka bilo kakvoj punoj operaciji oko Tajvana. Kao podvodne zasede, japanske platforme bi mogle:
*preseći kineske pomorske rute
*neutralisati logistiku invazionih snaga
*ugroziti nosače aviona
*razoriti komandne brodove i amfibijske platforme
Drugim rečima, Japan poseduje sistem koji bi mogao potpuno da poremeti bilo kakvu kinesku operaciju preko Tajvanskog moreuza, naravno, ukoliko SAD izdaju komandu.
oruzjeonline.com
