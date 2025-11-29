ZELENSKI SE HITNO OGLASIO: Najavio izmene odbrambenog plana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da Ministarstvo odbrane priprema ažuriranje ključnih dokumenata za planiranje odbrane, uz nove prioritete zasnovane na toku ratnih dejstava.
Zelenski je naveo i da se jača zaštita kritične infrastrukture u Nikolajevskoj i Hersonskoj oblasti, dok je ukrajinska vlada obezbedila sredstva za "kupovinu dronova i podršku borbenim brigadama".
(Ukrinform)
Preporučujemo
TAMNA JE NOĆ, HLADAN JE DAN: Kijev bez struje i grejanja
29. 11. 2025. u 15:51
ZELENSKI IM PRE POLASKA DAO TAJNE DIREKTIVE? Ukrajinska delegacija već na putu za Vašington
29. 11. 2025. u 14:58
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)