ZELENSKI SE HITNO OGLASIO: Najavio izmene odbrambenog plana

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

29. 11. 2025. u 16:10

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da Ministarstvo odbrane priprema ažuriranje ključnih dokumenata za planiranje odbrane, uz nove prioritete zasnovane na toku ratnih dejstava.

Foto: Profimedia

Zelenski je naveo i da se jača zaštita kritične infrastrukture u Nikolajevskoj i Hersonskoj oblasti, dok je ukrajinska vlada obezbedila sredstva za "kupovinu dronova i podršku borbenim brigadama".

(Ukrinform)

