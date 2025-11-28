PUTIN ORBANU: Rado bih se sastao sa Trampom u Budimpešti, mi smo to sa zadovoljstvom prihvatili

VLADIMIR Putin i premijer Mađarske Viktor Orban razgovarali su tokom sastanka u Kremlju o situaciji oko Ukrajine i o bilateralnim odnosima.

Ruska strana je sa zadovoljstvom prihvatila predlog SAD da se samit održi u Budimpešti, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Predsednik Rusije ispričao je da je ideju da se pregovori Rusije i SAD održe u Mađarskoj predložio Donald Tramp

- On je odmah rekao: "Mi imamo dobre odnose s Mađarskom, ti imaš dobre odnose s Viktorom, imam i ja, pa predlažem ovu varijantu". Naravno, mi ćemo rado pristati.

Putin je istakao da bi voleo da se sastanak održi baš u Budimpešti, ukoliko se strane o tome dogovore.

Moskva, kaže, poznaje izbalansiran stav Mađarske o ukrajinskom pitanju: „Hvala vam što ste tako otvoreno reagovali na mogućnost susreta između mene i predsednika Sjedinjenih Država baš u vašoj zemlji.“

Sa svoje strane, Orban je poručio da je spreman da obezbedi mesto za pregovore:

- Nadamo se da će nedavno predstavljene mirovne inicijative na kraju dovesti do tog toliko željenog mira.