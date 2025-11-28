PORUKA IZ UKRAJINE: Zelenski neće potpisati predaju nijednog dela teritorije Rusiji

UKRAJINA neće predati nijedan deo svoje teritorije Rusiji u budućem mirovnom sporazumu, izjavio je Andrij Jermak, šef kabineta predsednika Vladimira Zelenskog i glavni ukrajinski pregovarač.

FOTO: Tanjug/AP

U intervjuu za časopis „Atlantik“, Jermak je predstavio stav Kijeva pred narednu rundu mirovnih razgovora.

- Nijedna razumna osoba danas ne bi potpisala dokument kojim se odriče teritorije - poručio je Jermak, naglašavajući da Zelenski „neće potpisati ustupanje teritorije“ ni pod jednim uslovom. - Ustav to zabranjuje. Niko to ne može da uradi, osim ako želi da ide protiv ukrajinskog ustava i ukrajinskog naroda.

Linija kontakta jedina tema razgovora

Prema njegovim rečima, Kijev je spreman da razgovara isključivo o definisanju trenutne linije kontakta.

- Sve o čemu realno možemo da razgovaramo jeste da se definiše linija kontakta - naveo je Jermak.

Iako su pregovarači nedavno umanjili neke ranije ruske zahteve, pitanje teritorije i dalje je glavna prepreka. Rusija, kako se navodi, i dalje insistira na polaganju prava na regione koje njene snage uopšte ne kontrolišu.

Politički pritisak u Kijevu

Pregovori dolaze u trenutku kada se Kijev suočava sa rastućim unutrašnjim pritiskom nakon velike antikorupcijske istrage koja je izazvala pozive na ostavke visokih zvaničnika.

Jedan evropski diplomata rekao je za „Atlantik“ da „Zelenski mora da sredi stvari u sopstvenom krugu… i da bi trebalo da počne od Jermaka“.

Jermak je prvi put detaljno reagovao na ove optužbe.

- Pritisak je ogroman… Slučaj je veoma ozbiljan i potrebna je objektivna i nezavisna istraga bez političkog uticaja - rekao je.

Dodao je da Ukrajinci „vide da sam bio uz predsednika sve ove godine, u najtežim, tragičnim i najopasnijim trenucima“.

- Zelenski mi je poverio pregovore koji će odlučiti sudbinu naše zemlje - naveo je. - Ako ljudi podržavaju predsednika – to treba da odgovori na sva pitanja.

Pretresi u domu Jermaka

Istovremeno, istražitelji Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU) i Specijalizovanog tužilaštva za borbu protiv korupcije (SAPO) izvršili su pretrese u vladinoj četvrti u četvrtak ujutru, ciljajući Jermaka.

Prvi je o tome izvestio portal „Ukrajinska pravda“, a novinari su snimali oko 10 službenika NABU i SAPO kako ulaze u kompleks.

Poslanik Jaroslav Železnjak iz stranke Holos potvrdio je na Telegramu:

- NABU i SAPO sprovode pretres kod Andrija Jermaka jutros. Ako bude potrebno – budite spremni da branimo NABU/SAPO.

Ubrzo zatim, Jermak je i sam potvrdio informaciju u objavi u 9:46:

- Danas, NABU i SAPO zaista sprovode procesne radnje u mom domu. Nema prepreka za istražitelje. Moji advokati su prisutni i sarađuju sa organima reda. Sa svoje strane pružam punu podršku.

Ni NABU ni SAPO za sada nisu zvanično komentarisali slučaj.