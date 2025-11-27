RUSIJA NA NOGAMA: Putin saopštio sjajne vesti sa fronta
NEPRIJATELjSKE grupacije u Kupjansku su potpuno eliminisane, a grad je u potpunosti u rukama ruskih oružanih snaga, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.
Putin je takođe izjavio da je slom fronta neizbežan za Ukrajinu ako se situacija u Kupjansku ponovi u drugim oblastima.
Nikome ne pretimo
ODKB nikome ne preti, ali mora da bude spremna da odbije sve akcije, usmerene protiv nje, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin.
- Mi nikome ne pretimo, ali moramo biti spremni da odbijemo sve akcije koje bi bile agresivne prema našim zemljama - rekao je on.
Preporučujemo
"HAJDE DA TO ZABELEŽIMO" Putin opet hladi lude evropske glave
27. 11. 2025. u 15:14
KIJEV NA KOLENIMA: Tramp doneo važnu odluku posle razgovora sa Putinom
26. 11. 2025. u 15:22
OGLASILI SE IZ DOMA ZDRAVLjA U ČAČKU: Otkrili kakav su poziv primili sa telefona Ane Radović posle nesreće
DANIMA traje misterija o tome kako je sa mobilnog telefona Ane Radović (20) sa Zlatibora nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je nastradala sa prijateljem Aleksandrom Masalušićem (37) upućen takozvani "panik poziv" za pomoć, a sada su iz doma zdravlja u Čačku objasnili šta se zapravo dogodilo.
27. 11. 2025. u 17:17
U HITNOJ POMOĆI SE JAVILI NA POZIV SA ANINOG TELEFONA: "Novosti" otkrivaju šta se dešavalo nakon strašne nesreće kod Čačka
ANA Radović (20) iz Čajetine i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada su se survali sa puta Čačak-Požega, a nakon nesreće sa Aninog telefona "ajfon" upućen je poziv hitnoj pomoći, saznaju "Novosti".
27. 11. 2025. u 14:19
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)