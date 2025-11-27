NEPRIJATELjSKE grupacije u Kupjansku su potpuno eliminisane, a grad je u potpunosti u rukama ruskih oružanih snaga, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Putin je takođe izjavio da je slom fronta neizbežan za Ukrajinu ako se situacija u Kupjansku ponovi u drugim oblastima.

Nikome ne pretimo

ODKB nikome ne preti, ali mora da bude spremna da odbije sve akcije, usmerene protiv nje, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin.

- Mi nikome ne pretimo, ali moramo biti spremni da odbijemo sve akcije koje bi bile agresivne prema našim zemljama - rekao je on.