LUKAŠENKO: Uskoro će se završiti ovo razvlačenje u Ukrajini
RAZVLAČENjE u Ukrajini će se uskoro završiti, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko na sastanku sa gubernatorom Jaroslavske oblasti Mihailom Evrajevim u Minsku.
- Uskoro ćemo, dogovorio sam se sa predsednikom Putinom, izgraditi brzu magistralu. Završićemo ovo razvlačenje u Ukrajini, mislim u najskorije vreme. Bavićemo se našim unutrašnjim poslovima - rekao je Lukašenko.
Ranije u novembru Lukašenko je izjavio da je spreman da prima migrante iz Ukrajine u Belorusiju. Potencijalnim doseljenicima obećao je da će obezbediti „onakav život kakav imaju Belorusi, u pogledu obrazovanja i zdravstva“.
(Sputnjik)
