Svet

LUKAŠENKO: Uskoro će se završiti ovo razvlačenje u Ukrajini

В. Н.

24. 11. 2025. u 14:19

RAZVLAČENjE u Ukrajini će se uskoro završiti, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko na sastanku sa gubernatorom Jaroslavske oblasti Mihailom Evrajevim u Minsku.

ЛУКАШЕНКО: Ускоро ће се завршити ово развлачење у Украјини

Foto AP

- Uskoro ćemo, dogovorio sam se sa predsednikom Putinom, izgraditi brzu magistralu. Završićemo ovo razvlačenje u Ukrajini, mislim u najskorije vreme. Bavićemo se našim unutrašnjim poslovima - rekao je Lukašenko.

Ranije u novembru Lukašenko je izjavio da je spreman da prima migrante iz Ukrajine u Belorusiju. Potencijalnim doseljenicima obećao je da će obezbediti „onakav život kakav imaju Belorusi, u pogledu obrazovanja i zdravstva“.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki