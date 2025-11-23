PLAN ZA UKRAJINU NIJE ''LISTA ŽELJA'' RUSIJE: Hitno se oglasio Vašington

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio odbacio je navode grupe američkih senatora da je plan za okončanje rata u Ukrajini koji je predstavila administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa ''lista želja'' Rusije, a ne stvarni američki plan.

Foto: Printskrin Youtube/RafalCwiok

Rubio je istakao da su SAD autor plana, navodeći da on predstavlja snažan okvir za tekuće pregovore, prenosi CBS. '

- Zasnovan je na doprinosu ruske strane, ali takođe se zasniva i na prethodnim i tekućim doprinosima Ukrajine - naveo je Rubio.

Prethodno je nekolicina senatora iz Republikanske i Demokratske stranke, od kojih su svi članovi Odbora za spoljne odnose Senata, objavili zajedničko saopštenje u kojem su naveli da su razgovarali sa Rubijom, navodeći da je on tvrdio da je plan za Ukrajinu zapravo ''lista želja'' Rusije.

- Delimo značajnu zabrinutost zbog detalja objavljenog mirovnog plana. Više od 10 godina Rusija je nezakonito okupirala ukrajinsku teritoriju, a skoro četiri godine Ukrajina se divno branila od pokušaja Rusije da potpuno okupira Ukrajinu. Niko ne želi pravedan i trajan mir više od ukrajinskog naroda. Međutim, taj trajni mir nećemo postići nudeći Putinu ustupak za ustupkom i fatalno degradirajući sposobnost Ukrajine da se brani - navodi se u zajedničkom saopštenju senatora.

(Tanjug)