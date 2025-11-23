PLAN ZA UKRAJINU NIJE ''LISTA ŽELJA'' RUSIJE: Hitno se oglasio Vašington
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio odbacio je navode grupe američkih senatora da je plan za okončanje rata u Ukrajini koji je predstavila administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa ''lista želja'' Rusije, a ne stvarni američki plan.
Rubio je istakao da su SAD autor plana, navodeći da on predstavlja snažan okvir za tekuće pregovore, prenosi CBS. '
- Zasnovan je na doprinosu ruske strane, ali takođe se zasniva i na prethodnim i tekućim doprinosima Ukrajine - naveo je Rubio.
Prethodno je nekolicina senatora iz Republikanske i Demokratske stranke, od kojih su svi članovi Odbora za spoljne odnose Senata, objavili zajedničko saopštenje u kojem su naveli da su razgovarali sa Rubijom, navodeći da je on tvrdio da je plan za Ukrajinu zapravo ''lista želja'' Rusije.
- Delimo značajnu zabrinutost zbog detalja objavljenog mirovnog plana. Više od 10 godina Rusija je nezakonito okupirala ukrajinsku teritoriju, a skoro četiri godine Ukrajina se divno branila od pokušaja Rusije da potpuno okupira Ukrajinu. Niko ne želi pravedan i trajan mir više od ukrajinskog naroda. Međutim, taj trajni mir nećemo postići nudeći Putinu ustupak za ustupkom i fatalno degradirajući sposobnost Ukrajine da se brani - navodi se u zajedničkom saopštenju senatora.
(Tanjug)
Preporučujemo
NASTAVLjA SE RUSKA OFANZIVA: Vojska zauzela Zvanovku i Novo Zaporožje
22. 11. 2025. u 15:25
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)