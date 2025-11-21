SARKOZI NAJAVIO KNJIGU: Samo 11 dana nakon što je pušten na slobodu objavio da piše "Dnevnik jednog zatvorenika"

BIVŠI predsednik Francuske Nikola Sarkozi najavio je da će objaviti knjigu o svom kratkom boravku u zatvoru, pod naslovom "Dnevnik jednog zatvorenika".

Ilustracija - Foto AP

Sarkozi, koji je proveo 20 dana u pariskom zatvoru Sante, objavio je na platformi X da će izdati knjigu samo 11 dana nakon što je pušten na slobodu, prenosi televizija BFM

- U zatvoru nema ničega da se vidi, niti da se radi. Ne zaboravljam tišinu koja zapravo ne postoji u Santeu, gde se mnogo toga čuje. Nažalost, buka je tamo stalna. Ali, kao u pustinji, unutrašnji život se u zatvoru učvršćuje - napisao je Sarkozi.

Knjigu, dostupnu za pretprodaju, objavila je izdavačka kuća Fajard i pojaviće se u prodavnicama knjiga 10. decembra.

- Bilo je jasno da će se Sarkozi oglasiti o tome šta se dogodilo, jer svi žele da znaju šta se desilo - rekao je njegov blizak saradnik za televiziju BFM.

Njegov tim navodi da je Sarkozi "želeo da podeli svoje iskustvo sa Francuzima".

- To je priča njegovog života - u svim važnim trenucima koristio je pisanje, jer je imao potrebu da stvari stavi na papir - objasnili su.

Sarkozi je 25. septembra osuđen na pet godina zatvora pošto je proglašen krivim za kriminalnu zaveru u slučaju povezanim sa više miliona evra iz ilegalnih fondova pokojnog libijskog lidera, pukovnika Muamara Gadafija.

Nakon što je proveo tri nedelje u zatvoru Sante, pušten je 10. novembra, pošto je žalbeni sud u Parizu prihvatio njegov zahtev za oslobađanje.

Bivši predsednik Francuske je pod sudskim nadzorom, uz zabranu kontakta sa drugim optuženima i svedocima u predmetu u kojem se i dalje tereti.

Takođe mu je zabranjen kontakt sa francuskim ministrom pravde Žeralom Darmanenom. Suđenje po žalbi biće održano od 16. marta do 3. juna.

(Tanjug)