SARKOZI NAJAVIO KNJIGU: Samo 11 dana nakon što je pušten na slobodu objavio da piše "Dnevnik jednog zatvorenika"
BIVŠI predsednik Francuske Nikola Sarkozi najavio je da će objaviti knjigu o svom kratkom boravku u zatvoru, pod naslovom "Dnevnik jednog zatvorenika".
Sarkozi, koji je proveo 20 dana u pariskom zatvoru Sante, objavio je na platformi X da će izdati knjigu samo 11 dana nakon što je pušten na slobodu, prenosi televizija BFM
- U zatvoru nema ničega da se vidi, niti da se radi. Ne zaboravljam tišinu koja zapravo ne postoji u Santeu, gde se mnogo toga čuje. Nažalost, buka je tamo stalna. Ali, kao u pustinji, unutrašnji život se u zatvoru učvršćuje - napisao je Sarkozi.
Knjigu, dostupnu za pretprodaju, objavila je izdavačka kuća Fajard i pojaviće se u prodavnicama knjiga 10. decembra.
- Bilo je jasno da će se Sarkozi oglasiti o tome šta se dogodilo, jer svi žele da znaju šta se desilo - rekao je njegov blizak saradnik za televiziju BFM.
Njegov tim navodi da je Sarkozi "želeo da podeli svoje iskustvo sa Francuzima".
- To je priča njegovog života - u svim važnim trenucima koristio je pisanje, jer je imao potrebu da stvari stavi na papir - objasnili su.
Sarkozi je 25. septembra osuđen na pet godina zatvora pošto je proglašen krivim za kriminalnu zaveru u slučaju povezanim sa više miliona evra iz ilegalnih fondova pokojnog libijskog lidera, pukovnika Muamara Gadafija.
Nakon što je proveo tri nedelje u zatvoru Sante, pušten je 10. novembra, pošto je žalbeni sud u Parizu prihvatio njegov zahtev za oslobađanje.
Bivši predsednik Francuske je pod sudskim nadzorom, uz zabranu kontakta sa drugim optuženima i svedocima u predmetu u kojem se i dalje tereti.
Takođe mu je zabranjen kontakt sa francuskim ministrom pravde Žeralom Darmanenom. Suđenje po žalbi biće održano od 16. marta do 3. juna.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP NAREĐUJE KIJEVU: Zelenski mora da prihvati plan, a ako mu se ne sviđa...
21. 11. 2025. u 23:23
DETE POGINULO U POŽARU: Troje mališana hospitalizovano
21. 11. 2025. u 22:55
ČOVIĆ: BiH može napredovati samo uz tri entiteta
21. 11. 2025. u 21:52
NOVI RUSKI ADUT: Kako je "orešnik" uzdrmao NATO i Ukrajinu
21. 11. 2025. u 21:33
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)