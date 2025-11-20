"VREME DA SE IZAĐE IZ BRISELSKOG ĆORSOKAKA" Orban: Korišćenje zamrznute ruske imovine dovešće do kraha evra

AKO Evropska unija odluči da upotrebi zamrznutu rusku imovinu u korist Ukrajine, to će dovesti do tužbi i kraha evra, smatra mađarski premijer Viktor Orban.

Prema njegovim rečima, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen bi želela da prikupi još 135 milijardi evra za finansiranje Ukrajine, ali EU nema taj novac i zato traži načine da ga dobije.

- Okrenite se zamrznutoj ruskoj imovini. Pogodno rešenje, ali posledice su nepredvidive. Dugotrajni sudski postupci, brojne tužbe i krah evra. To nas čeka ako izaberemo ovaj put - napisao je Orban na društvenim mrežama.

Mađarski premijer je rekao da postoje i opcije da sve zemlje-članice „dobrovoljno i rado uplate iz svojih budžeta, kao da nemaju ničim pametnijim da se bave“ ili da zajedno pozajme novac tako da ga „otplaćuju naši unuci“.

- Zato hajde da izaberemo zdrav razum. Prestanimo da finansiramo beznadežan rat i korumpiranu ukrajinsku vojnu mafiju i usmerimo naše napore na postizanje mira. Vreme je da se izađe iz briselskog ćorsokaka - naglasio je Orban.

Sijarto: Prestati sa slanjem novca korumpiranom kijevskom režimu

Sa svoje strane, ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto pozvao je Evropsku uniju da odmah prestane da šalje novac ukrajinskom režimu i da zahteva da se podnese račun za potrošena sredstva nakon korupcijskog skandala.

- Po mom mišljenju, upravo je to ono što treba učiniti: zahtevati da se podnese račun potrošenih sredstava i odmah zaustaviti isplate korumpiranom režimu vojne mafije. I više se ne sme slati evropski novac vojnoj mafiji. Naravno, pokrenuću ovo pitanje na sednici - rekao je Sijarto novinarima pre početka sednice Saveta ministara spoljnih poslova EU.

Nakon početka ruske specijalne operacije u Ukrajini, zemlje EU i G7 zamrzle su skoro polovinu zlatnih i deviznih rezervi Rusije, koje iznose oko 300 milijardi evra. Od toga se više od 200 milijardi evra drži u EU, prvenstveno na računima kod belgijskog Juroklira, jednog od najvećih svetskih sistema za kliring i poravnanje. Evropska komisija je saopštila da je od januara do septembra 2025. godine EU prebacila Ukrajini 14 milijardi evra od prihoda od zamrznute imovine Rusije.

Kao odgovor na zamrzavanje imovine, Rusija je uvela sopstvena ograničenja: imovina stranih investitora iz neprijateljskih zemalja i prihodi koji se od njih ostvaruju akumuliraju se na posebnim računima. Ova sredstva se mogu povući samo odlukom posebne vladine komisije.

