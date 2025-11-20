Svet

NAPADNUT POLJSKI AMBASADOR U RUSIJI: Varšava incident osudila kao "prelazak nove granice"

В.Н.

20. 11. 2025. u 13:29

POLjSKI ambasador u Rusiji Kšištof Krajevski potvrdio je danas da je prošle nedelje bio meta organizovanog napada u Sankt Peterburgu.

НАПАДНУТ ПОЉСКИ АМБАСАДОР У РУСИЈИ: Варшава инцидент осудила као прелазак нове границе

Foto: Profimedia

Kako je rekao za PAP, grupa "dobro organizovanih aktivista" napala ga je verbalno, a zatim pokušala i fizički, ali je njegova pratnja sprečila ozbiljniji incident.

- Grupa ljudi uzvikivala je antipoljske i antiukrajinske slogane. Pokušali su da me fizički napadnu. Zahvaljujući profesionalizmu osoblja ambasade, do toga nije došlo - rekao je Krajevski, naglašavajući da je reč o proračunatom napadu, s obzirom na pripremljene transparente i organizovanu grupu.

Ambasador je već uputio protestnu notu ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Poljski list "Gazeta Viborča" prvi je objavio informaciju o incidentu. Reagujući na vest, potpredsednik poljske vlade i ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš ocenio je napad kao ozbiljnu eskalaciju.

"Ovo je prelazak još jedne granice. Skandalozno ponašanje koje krši sve diplomatske principe", rekao je on i dodao da Poljska očekuje poštovanje međunarodnog prava i zaštitu svojih diplomata. Kosiniak-Kamiš je optužio Rusiju da svesno pogoršava odnose sa Poljskom i Zapadom.

- Deklarišu jedno, rade drugo. Vidimo stalne provokacije - sabotaže, diverzije, kršenja vazdušnog prostora, ometanje GPS signala - rekao je on.

Varšava za sada čeka zvaničnu reakciju Moskve na protestnu notu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO -SA CRVENOG TRGA ZAGRMELO URAAA! "Novosti" na veličanstvenoj paradi

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO SE NASLEĐUJE SLAVA? Sveštenik objašnjava pravilo - šta ako otac ima samo ćerke?

KAKO SE NASLEĐUJE SLAVA? Sveštenik objašnjava pravilo - šta ako otac ima samo ćerke?