NAPADNUT POLJSKI AMBASADOR U RUSIJI: Varšava incident osudila kao "prelazak nove granice"
POLjSKI ambasador u Rusiji Kšištof Krajevski potvrdio je danas da je prošle nedelje bio meta organizovanog napada u Sankt Peterburgu.
Kako je rekao za PAP, grupa "dobro organizovanih aktivista" napala ga je verbalno, a zatim pokušala i fizički, ali je njegova pratnja sprečila ozbiljniji incident.
- Grupa ljudi uzvikivala je antipoljske i antiukrajinske slogane. Pokušali su da me fizički napadnu. Zahvaljujući profesionalizmu osoblja ambasade, do toga nije došlo - rekao je Krajevski, naglašavajući da je reč o proračunatom napadu, s obzirom na pripremljene transparente i organizovanu grupu.
Ambasador je već uputio protestnu notu ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.
Poljski list "Gazeta Viborča" prvi je objavio informaciju o incidentu. Reagujući na vest, potpredsednik poljske vlade i ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš ocenio je napad kao ozbiljnu eskalaciju.
"Ovo je prelazak još jedne granice. Skandalozno ponašanje koje krši sve diplomatske principe", rekao je on i dodao da Poljska očekuje poštovanje međunarodnog prava i zaštitu svojih diplomata. Kosiniak-Kamiš je optužio Rusiju da svesno pogoršava odnose sa Poljskom i Zapadom.
- Deklarišu jedno, rade drugo. Vidimo stalne provokacije - sabotaže, diverzije, kršenja vazdušnog prostora, ometanje GPS signala - rekao je on.
Varšava za sada čeka zvaničnu reakciju Moskve na protestnu notu.
(Tanjug)
