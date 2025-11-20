RUSKE snage su odbile napad ukrajinskih oružanih snaga raketama ATACMS na civilne objekte u Voronježu i uništile dva lansera sa kojih je neprijatelj gađao, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: Profimedia

-Posada raketnog sistema „iskander-M“ izvela je raketni napad na položaje ukrajinskih oružanih snaga, uništivši dva lansera za raketne sisteme sa municijom i posadom (do 10 osoba), navodi se u saopštenju.

Kijevski režim je pokušao da napadne Voronjež, saopštili su u ministarstvu. Oružane snage Ukrajine su upotrebile četiri rakete ATACMS američke proizvodnje, koje su oborili ruski sistemi S-400 i "pancir".

Protivvazdušna odbrana je brzo otkrila lansere u blizini Voloske Balakleje, nedaleko od Kupjanska u Harkovskoj oblasti.

Foto MO Rusije/MoD Rusije

Ostaci oborenih raketa pali su na Voronješki regionalni gerontološki centar i sirotište, kao i na kuću. Nije bilo žrtava niti povređenih, izvestili su iz ministarstva.

Rakete su lansirane iz taktičkih raketnih sistema vojske MGM-140 (ATACMS) koje su isporučile SAD, kao deo prvog poznatog udara na međunarodno priznatu rusku teritoriju korišćenjem ovih sistema. Proširenje balističkih raketnih napada korišćenjem ovih sistema, kojima se Vašington dugo protivio, analitičari su protumačili kao deo napora zemalja širom zapadnog sveta da izvrše pritisak na Rusiju da obustavi neprijateljstva pod uslovima povoljnim za zapadne interese.



Foto MO Rusije/MoD Rusije

Sistemi S-400 su više puta korišćeni za presretanje udara ATACMS-a, iako su raketni sistemi koje su isporučile SAD takođe postigli niz uspeha u uništavanju komponenti iz S-400.



Lansirna vozila korišćena za izvođenje napada su navodno naknadno locirana u Harkovskoj oblasti Ukrajine, blizu sela Voloskaja Balakleja, i uništena upotrebom nepoznatih sredstava. Pored pružanja odbrane od balističkih raketnih napada, sistemi S-400 su opsežno testirani u borbenim dejstvima protiv širokog spektra ciljeva, uključujući borbene avione i krstareće rakete. U avgustu je potvrđeno da su sistemi korišćeni i za obaranje raketa zemlja-vazduh iz američkog sistema MIM-104 Patriot, koji je lansiralo ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Rakete zemlja-vazduh koje ispaljuje Patriot lete brzinom od samo 3,5 maha, a neki izvori izveštavaju o maksimalnim brzinama od 5 maha, dok rakete koje ispaljuje S-400 lete brzinom većom od 14 maha, što im omogućava da udobno dejstvuju na ciljeve. Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija



S-400 je prvi put borbeno testiran u februaru 2022. godine, u prvim danima punih neprijateljstava između Rusije i Ukrajine, pri čemu su sistemi koristili svoje ekstremne domete dejstva za obaranje borbenih aviona duboko unutar neprijateljske teritorije. Izveštaji s kraja 2023. godine ukazivali su na to da je sistem koristio svoju jedinstvenu raketu zemlja-vazduh veoma dugog dometa 40N6 za dejstvo na ciljeve na malim visinama, do 400 kilometara udaljenosti, što je postignuto korišćenjem podataka o ciljanju preko horizonta iz sistema za rano upozoravanje i kontrolu A-50U. S-400 je prvi put borbeno upotrebljen van ukrajinskog poprišta u maju 2025. godine, a indijski izvori pripisuju bataljonima protivvazdušne odbrane obaranje pet ili šest pakistanskih borbenih aviona i jednog velikog aviona za podršku. Dometi dejstva potvrdili su upotrebu raketa 40N6 za obaranje ciljeva duboko unutar vazdušnog prostora Pakistana, sa visokim nivoom zadovoljstva sistemom, što je navelo indijsko Ministarstvo odbrane da otvori pregovore o nabavci dodatnih bataljona.

(rt.rs/militarywatchmagazine.com)

