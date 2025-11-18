UKRAJINSKO NEBO SADA BRANE FRANCUZI: Stiže isporuka osam sistema SAMP/T sa reketama Aster 30 povećanog dometa i preciznosti (VIDEO)

FRANCUSKA će isporučiti osam sistema protivvazdušne odbrane srednjeg dometa SAMP/T (SAMP/T)Ukrajini u okviru novog bilateralnog sporazuma, navodi ukrajinski portal Militarnyi.

Foto printskrin Joutube/military might

Ova isporuka predstavlja jednu od najobimnijih evropskih donacija ovog tipa i ima za cilj da dodatno ojača ukrajinsku višeslojnu mrežu PVO sistema protiv ruskih dronova i raketnih napada.

Prema raspoloživim informacijama, svaki sistem će imati šest lansera, čime će ukupan broj lansera koji će Ukrajina dobiti porasti na 48. Sistemi će biti modernizovani i opremljeni raketama Aster nove generacije, sa unapređenim senzorima i većom preciznošću navođenja.

KARAKTERISTIKE I MOGUĆNOSTI SISTEMA

SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) rezultat je francusko-italijanske saradnje i nalazi se u upotrebi u francuskim Vazduhoplovnim i svemirskim snagama i italijanskoj vojsci. Namenjen je presretanju širokog spektra ciljeva, od borbenih aviona i helikoptera do krstarećih raketa i bespilotnih letelica.

Sistem se oslanja na višefunkcionalni radar Arabel, komandni centar i vertikalne lanse­re koji omogućavaju brzo reagovanje i pokrivanje sektora srednjeg dometa. Može biti konfigurisan za odbranu mobilnih vojnih formacija ili statičnih objekata, kao što su elektrane, skladišta i industrijska postrojenja.

Trenutno je u završnoj fazi razvoja i unapređena verzija SAMP/T NG (New Generation), koja će biti sposobna da integriše nove rakete, modernije senzore i poboljšanu komunikaciju sa NATO komandnim sistemima.

NOVA GENERACIJA RAKETA ASTER 30 BLOCK 1NT

Sistemi namenjeni Ukrajini koristiće rakete Aster 30 Block 1NT, najnoviju verziju razvijenu u okviru programa Eurosam. Ove rakete imaju maksimalni domet do 150 kilometara i mogu da deluju protiv ciljeva na visinama do 25 kilometara.

Nova verzija poseduje poboljšani aktivni radarski tragač i napredniji kompjuterski sistem za navođenje, koji joj omogućava da precizno presreće brze balističke projektile i krstareće rakete u terminalnoj fazi leta.

Iako se u francuskim medijima naširoko promoviše da je namenjena za obaranje hipersoničnih letelica koje manevrišu pri brzinama od 5 Maha, to ostaje upitno. Ipak, Aster 30 Block 1NT sigurno povećava sposobnost odbrane od bržih projektila i ograničenog dometa.

Sa druge strane, američki mediji tvrde da je naširoko hvaljeni francusko-italijanski PVO sistem SAMP/T podbacio u Ukrajini. Volstrit Žurnal je takođe istakao da se američki sistem MIM-104 Patriot dugog dometa pokazao pouzdanijim od SAMP/T-a, dovodeći u pitanje sposobnost francusko-italijanskog sistema da funkcioniše u uslovima intenzivnog ratovanja.

STRATEŠKI ZNAČAJ ZA UKRAJINU

Isporuka SAMP/T sistema deo je šireg plana modernizacije ukrajinske protivvazdušne odbrane. Ovi sistemi popunjavaju prazninu između kratkodometnih zapadnih sistema (kao što su Gepard i Crotale NG) i sistema dugog dometa, poput američkog Patriota.

Prema planovima ukrajinskog Ministarstva odbrane, novi sistemi će biti raspoređeni za zaštitu ključne infrastrukture, energetskih postrojenja, industrijskih zona i većih gradova, gde su ruski napadi dronovima i raketama najčešći.

Francuski zvaničnici ističu da će svi sistemi biti NATO-kompatibilni i da će koristiti rakete proizvedene u okviru zajedničkog francusko-italijanskog konzorcijuma Eurosam, što osigurava kontinuitet logistike i brzu dostupnost rezervnih delova i municije.

POLITIČKI I VOJNI KONTEKST

Pariz i Rim već su ranije isporučili jedan sistem SAMP/T Ukrajini tokom 2023. godine, a nova serija isporuka označava početak dublje odbrambene saradnje. Očekuje se da će prvi od osam novih sistema biti spreman za raspoređivanje tokom 2026. godine.

Francuska je ovom odlukom dodatno potvrdila svoju poziciju jednog od ključnih evropskih snabdevača sofisticiranom PVO tehnikom i istovremeno pokazala da želi da održi ravnotežu između pomoći Ukrajini i sopstvenih vojnih potreba.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć