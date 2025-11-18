"RUSOFOBIJA TAMO BUJA" Peskov: U Poljskoj svi pokušavaju da trče ispred evropske lokomotive

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da su se poljske vlasti "zapetljale" povodom sumnji da su ukrajinski državljani umešani u diverziju na železničkoj pruzi u Poljskoj, upozorivši da bi Varšava mogla da se suoči sa "surovim posledicama" uz napomenu da rusofobija u Poljskoj "buja".

Foto: Tanjug

Peskov je ocenio i da je "zanimljiv" sam podatak da se u ovom slučaju ponovo pominju ukrajinski državljani, prenose RIA Novosti.

- Na mestu Poljaka, Nemaca i Francuza, ja bih se zamislio. Setimo se 'Severnog toka': eksplozije, Ukrajinci. Poljska hapsi osumnjičenog, Nemačka traži izručenje. Šta rade Poljaci? Ne izručuju.. Ako nastave da se igraju vatrom, suočiće se sa veoma surovim posledicama - rekao je Peskov za kanal "Rusija 1".

On je optužio i poljskog premijera Donalda Tuska da je ranije "štitio i opravdavao" ukrajinskog državljanina koji je bio osumnjičen za umešanost u eksplozije na gasovodima "Severni tok".

- Taj isti Tusk govorio je da, ako su ciljevi dovoljno plemeniti, onda se može baviti i terorizmom - rekao je Peskov.

Govoreći o kritikama iz Poljske, Peskov je rekao da ne bi bilo iznenađenje da Rusija odmah bude okrivljena za incident, jer se, kako je naveo, Moskvi pripisuju "svi oblici hibridnog i otvorenog rata".

- U Poljskoj svi pokušavaju da trče ispred evropske lokomotive. Rusofobija tamo buja - rekao je Peskov.

Ranije danas, poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je ta zemlja identifikovala dvojicu Ukrajinaca kao odgovorne za sabotažu na železnici, koji su, kako navodi, sarađivali s ruskom obaveštajnom službom i pobegli u Belorusiju.

Dokazi sugerišu da je ruska obaveštajna služba naredila uništenje dela železničke pruge koja vodi ka Ukrajini, saopštila je vlada.

- Sve ukazuje na to da su incident na pruzi tokom vikenda inicirale ruske tajne službe - rekao je portparol ministra za tajne službe Jacek Dobržinski, preneo je Juronjuz.

Incident, koji je Tusk nazvao "neviđenim aktom sabotaže", uključivao je eksploziju dela pruge između Varšave i granice s Ukrajinom, dok je oštećen i drugi segment južnije, a ta pruga se koristi za transport pomoći Ukrajini.

U nedelju ujutru, mašinovođa je telefonom prijavio nepravilnosti na železničkoj infrastrukturi u poljskoj oblasti Žičina, a prema navodima policije u tom okrugu, preliminarnim pregledom pruge otkrivena je šteta na jednom delu, koju je izazvala eksplozija.

Dvokolosečni železnički saobraćaj na deonici Sobolev-Žičin u Poljskoj nastavljen je jutros nakon popravke pruge oštećene sabotažom, saopštio je poljski ministar infrastrukture Darijuš Klimčak.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje