"PARIZ NAORUŽAVA UKRAJINU I RASPIRUJE PRORATNO RASPOLOŽENJE" Prva reakcija Moskve nakon sastanka Zelenskog i Makrona
ZVANIČNI Pariz ne doprinosi miru i raspiruje proratno raspoloženje u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Francuska nastavlja da naoružava kijevski režim. Francuska to radi sada i planira da radi to i sutra. Na žalost, Pariz ni na koji način ne doprinosi miru već raspirivanjem proratnog raspoloženja i možemo samo da žalimo zbog toga", rekao je Peskov.
Portparol Kremlja je rekao i da se dinamika Specijalne vojne operacije neće promeniti ma kakve da avione isporuče Kijevu.
(Sputnjik)
