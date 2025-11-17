ORBAN BRUTALNO ISKREN: Slanje dodatne novčane pomoći Ukrajini je kao slanje gajbe votke alkoholičaru

PREMIJER Mađarske Viktor Orban rekao je danas da ga zahtev predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da članice EU pošalju još novca Ukrajini podseća na pokušaj da se pomogne alkoholičaru slanjem još jedne gajbe votke.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić/Depositphotos

Orban je rekao da je danas dobio pismo od predsednice EK u kome ona piše da je finansijski jaz u Ukrajini značajan i traži od država članica da pošalju više novca.

"U vreme kada je postalo jasno da ratna mafija oduzima novac evropskim poreskim obveznicima, umesto da zahteva stvarni nadzor ili obustavu isplata, predsednica Komisije predlaže da pošaljemo još više. Čitava ova stvar je pomalo kao pokušaj da se pomogne alkoholičaru slanjem još jedne gajbe votke", izjavio je Orban u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, zahtev Fon der Lajenove je zapanjujuć.

"Mađarska nije izgubila zdrav razum", zaključio je Orban.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ranije danas je u pismu članicama Evropske unije navela da postoje tri opcije za finansiranje potreba Ukrajine, od kojih je jedna davanje zajma uz korišćenje zamrznute ruske imovine kao garancije.

"Identifikovali smo tri glavne opcije, odnosno, podršku koju će države članice finansirati putem grantova, zatim zajam sa ograničenim regresom koji se finansira zaduživanjem Unije na finansijskim tržištima, ili zajam sa ograničenim regresom povezan sa gotovinskim stanjem imobilisane (ruske) imovine", rekla je Fon der Lajen u pismu, u koje je Rojters imao uvid.

Fon der Lajen je u opcijama koje je priložila uz pismo kazala da te "tri opcije nisu međusobno isključive" i da se "mogu kombinovati" ili se mogu koristiti delovi tih opcija.



(Tanjug)